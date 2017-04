Siemens et Kensington Capital collaborent afin de stimuler l'innovation en matière de technologies propres au Canada







L'entente est axée sur l'innovation dans le domaine de l'énergie, notamment en matière de réseaux électriques intelligents et de stockage

OAKVILLE et TORONTO, ON, le 28 avril 2017 /CNW/ - Siemens Canada et Kensington Capital Partners Limited ont signé un protocole d'entente visant à accélérer la commercialisation de solutions énergétiques en matière de technologies propres au Canada. La collaboration associe de façon complémentaire l'expertise financière de Kensington au savoir-faire de Siemens Canada en matière d'ingénierie et de technologie.

« À titre de gestionnaire d'actifs, Kensington connaît très bien l'importance des relations, et nous croyons que notre relation avec Siemens favorisera la mise en place de programmes d'investissement dans les infrastructures énergétiques et les technologies propres », a affirmé Tom Kennedy, président de Kensington.

Le protocole d'entente relève de nombreux secteurs prioritaires, notamment le stockage, le transport et la distribution de l'énergie, les centrales de production combinée de chaleur et d'électricité, la production d'énergie électrique, les réseaux électriques intelligents, les miniréseaux et la biomasse. Au Canada, on s'attend à ce que les revenus de l'industrie des technologies propres atteignent 26 milliards de dollars d'ici 2018i.

« Siemens et Kensington entretiennent une relation de confiance de longue date et partagent le même objectif de faire preuve de leadership en innovation au Canada, a affirmé Lucy Casacia, vice-présidente, Villes et projets d'infrastructure chez Siemens Canada limitée. Des équipes composées d'employés des deux entreprises sont en cours de formation, et nous cherchons déjà activement une façon d'accélérer la mise en oeuvre de solutions en matière d'énergie et de technologies propres qui alimenteront le Canada au cours des 150 prochaines années. »

La collaboration comprend également la possibilité de mener conjointement des projets d'infrastructure (aux échelles municipale, provinciale et fédérale) qui favorisent les occasions transfrontalières et renforcent la pénétration des deux sociétés sur les marchés canadiens et nord-américains.

À propos de Siemens Canada

Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est un partenaire technologique de premier plan, synonyme d'excellence en ingénierie, d'innovation, de qualité et de fiabilité. L'expertise de Siemens dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la numérisation aide à concrétiser ce qui compte vraiment pour le Canada, en proposant des solutions en matière d'énergie durable, d'infrastructure intelligente et de santé, tout en façonnant l'avenir de la fabrication. Étant l'un des plus importants producteurs mondiaux de technologies éconergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de solutions de production et de transport de l'énergie, et un pionnier au chapitre des solutions en matière d'infrastructure, d'automatisation, d'entraînement et de logiciels destinées à l'industrie. L'entreprise est également un important fournisseur d'équipements d'imagerie médicale, de diagnostics en laboratoire et de TI cliniques. L'entreprise compte environ 5 000 employés, 44 bureaux et 15 usines de production d'un océan à l'autre. Les ventes de Siemens Canada pour l'exercice 2016 (qui a pris fin le 30 septembre) s'élevaient à 3,1 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.siemens.ca.

À propos de Kensington

Kensington Capital Partners est une importante société canadienne de gestion atypique gérant des actifs d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Notre plateforme d'investissement novatrice comprend des fonds diversifiés axés sur l'investissement en capital, le capital de risque, les infrastructures et les fonds spéculatifs. Depuis plus de 20 ans, notre approche active en matière de gestion et de relations d'affaires génère des rendements attrayants pour les investisseurs. À titre de gestionnaires de fonds axés sur la valeur, nous nous concentrons sur les aspects moins efficaces de nos marchés cibles, car nous croyons qu'il s'agit de la meilleure façon d'offrir des rendements ajustés au risque attrayants à nos investisseurs. Pour en savoir plus sur Kensington, veuillez visiter le site www.kcpl.ca.

