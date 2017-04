L'Université TÉLUQ récompense trois étudiants-athlètes







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le 27 avril 2017, l'Université TÉLUQ a décerné 5000 $ en bourses aux étudiants-athlètes qui se sont le plus démarqués durant l'année. Mélissa Boutin, Marc-Antoine Gagnon et Philippe Marquis se sont partagé les honneurs lors de la remise des bourses nationales de la Fondation Sport-Études.

« L'Université TÉLUQ est fière de souligner les efforts et la détermination dont ont fait preuve ces étudiants-athlètes tout au long de l'année. C'est absolument remarquable de les voir réussir à concilier aussi bien les études universitaires et le sport de haut niveau », a déclaré Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

Mélissa Boutin

Mélissa Boutin a été retenue par sa fédération nationale pour faire partie du groupe d'athlètes susceptibles de participer aux Jeux olympiques de 2020. Afin d'atteindre cet ambitieux objectif, elle vise une place dans l'équipe canadienne qui sera des Jeux équestres mondiaux de 2018. Étudiante au baccalauréat en administration à l'Université TÉLUQ, elle aimerait devenir conseillère en placements.

Marc-Antoine Gagnon

Marc-Antoine Gagnon a réussi à se tailler une place au sein de l'équipe olympique canadienne des bosses des Jeux Sotchi en 2014, où il a terminé en quatrième place. Un an plus tard aux Championnats du monde, il est monté sur la troisième marche du podium, en plus de se classer régulièrement dans le top-5 des épreuves du circuit de la Coupe du monde. Le prochain objectif de cet étudiant libre à l'Université TÉLUQ est d'arriver parmi les trois premiers aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Après sa carrière sportive, il désire devenir analyste pour des entreprises qui oeuvrent en commerce international.

Philippe Marquis



Philippe Marquis est un pilier de l'équipe canadienne des bosses en ski acrobatique. Cet olympien des Jeux de Sotchi en 2014 cumule les top-5 dans les épreuves du circuit de la Coupe du monde. L'athlète ne vise rien de moins qu'un podium aux Jeux de Pyeongchang à l'hiver 2018. Étudiant au baccalauréat en administration à l'Université TÉLUQ, il souhaite travailler dans le domaine des communications ou de l'entrepreneuriat lorsqu'il mettra un terme à sa carrière sportive.

Partenaire de la Fondation Sport-Études depuis 2009, l'Université TÉLUQ décerne chaque année 5000 $ en bourses afin de récompenser les étudiants-athlètes inscrits à l'Alliance Sport-Études et qui réalisent des études à distance.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

