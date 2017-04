Avis aux médias / Mouvement Santé mentale Québec : Vers une société astucieuse







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 avril 2017) - Parce que le bien-être psychologique est l'affaire de tous, le Mouvement Santé mentale Québec invite la population à se recharger en participant à un panel stimulant et à la présentation inspirante d'une exposition. Cet événement gratuit et ouvert à tous donne le coup d'envoi de la Semaine nationale de la santé mentale. Lors des différentes présentations, les participants pourront voir comment il est possible de contribuer à créer, développer et renforcer la santé mentale dans leur milieu, à travers 7 astuces pour se recharger. Diverses avenues seront aussi explorées pour voir comment on peut devenir des agentes et agents de changement positif dans son réseau personnel et professionnel.

QUAND :

Dimanche 30 avril de 10 h à Midi.

QUOI :

Conférence sur les « 7 astuces pour se recharger »

Première de l'exposition Pierre Fragile de l'artiste photographe Kevin Calixte

QUI :

Renée Ouimet , directrice du Mouvement Santé mentale Québec

Thomas Bastien, directeur intérimaire de l'éducation et de l'action culturelle du Musée des Beaux-Arts de Montréal

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint au Ministère de la Santé et des Services sociaux

Alexandre Taillefer, entrepreneur en série

Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield et président du Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Annick Tremblay, porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador

Laurent Imbault, fondateur de Goodness TV, portail consacré aux nouvelles positives et à l'engagement social

Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps

Will Prosper, documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains.

, documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains. Mouvement Jeunes et santé mentale, dont l'objectif est de lutter contre la médicalisation des difficultés des jeunes et ses effets

OÙ :

Musée des Beaux-Arts de Montréal, Auditorium Maxwell-Cummings, 1379-A rue Sherbrooke Ouest

