/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de financement en matière d'eau potable et de traitement des eaux usées dans la région de Lanaudière/







SAINT-LIGUORI, QC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que la mairesse de Saint-Liguori, Mme Ghislaine Pomerleau.

Date : le vendredi 28 avril 2017



Heure : 14 h 30



Lieu : Salle municipale de la

Municipalité de Saint-Liguori

750, rue Principale

Saint-Liguori (Québec)

