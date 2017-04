28 avril, Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail







LAVAL, QC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - En ce 28 avril, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à souligner le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Pour l'occasion, le drapeau du Québec est en berne aujourd'hui devant le siège social de la CNESST à Québec et devant l'Assemblée nationale.

Les accidents du travail ont de nombreuses conséquences. Le décès ou les blessures d'un travailleur ont une incidence importante sur sa famille, ses amis et ses collègues.

« Personne n'est à l'abri d'un accident du travail, car cela se produit dans tous les milieux de travail, issus de tous les secteurs d'activité. Pour contrer les accidents, il faut d'abord en parler, parce qu'en parler, c'est déjà prévenir. C'est aussi prendre conscience que cela peut arriver. Et il faut agir : agir pour rendre nos milieux de travail plus sécuritaires. Agir pour éviter les accidents et les décès », soutient Mme Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST.

Pour souligner le Jour de deuil et sensibiliser les employeurs et les travailleurs, de même que la population en général, à l'ampleur des accidents du travail au Québec, la CNESST diffuse à la radio un message rappelant l'importance de parler des dangers afin de les éliminer et d'éviter que des accidents se produisent. En ce Jour de deuil, certains animateurs radio appuieront également la cause en parlant de santé et de sécurité du travail à leurs auditeurs. De plus, la CNESST présente, sur le site Jourdedeuil.com et sur Facebook, deux témoignages, l'un d'un travailleur accidenté, l'autre d'une mère qui a perdu son fils à la suite d'un accident du travail.

Statistiques 2016

En 2016, 90 414 lésions professionnelles ont été répertoriées, ce qui représente une augmentation de 3 % du nombre de lésions par rapport à l'année précédente. Au total, 8 235 personnes ont subi une maladie professionnelle et 82 179 personnes ont été victimes d'un accident du travail, ce qui correspond à 225 accidents par jour.

On déplore par ailleurs une hausse de 21 décès par rapport à 2015. Sur un total de 217 décès, 137 sont survenus des suites d'une maladie professionnelle et 80 lors d'un accident du travail.

Il est important de rappeler que beaucoup de progrès a été accompli au fil des ans pour améliorer le bilan des accidents du travail. Les statistiques révèlent une diminution de plus de 40 % du nombre d'accidents du travail depuis l'année 2000. Cette année-là, la CNESST recensait près de 140 000 accidents du travail.

De plus, on constate une baisse de 21 % des lésions dans le secteur de la construction depuis 5 ans.

Dans la seule région de Laval, 9 travailleurs ont perdu la vie, soit 1 lors d'un accident du travail et 8 des suites d'une maladie professionnelle en 2016. Au cours de cette même année, 4 328 personnes ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La prise en charge par les milieux de travail et les actions concertées de la CNESST et de ses partenaires contribuent à améliorer le bilan des accidents du travail.

Historique du Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail

En 2003, le Bureau international du travail a décrété le 28 avril Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Puis, en 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Cet événement international est souligné dans plus de 70 pays à la mémoire des victimes d'accidents du travail.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Manon Galipeau, responsable des communications

Direction régionale de Laval

Téléphone : 450 967-3200, poste 3280

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 07:30 et diffusé par :