/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Formation à l'entreprise Pelican International inc./

HEMMINGFORD, QC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Huntingdon et whip en chef du gouvernement, M. Stéphane Billette, au nom du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, invite les représentantes et les représentants des médias à une rencontre de presse concernant la formation des travailleuses et des travailleurs de l'entreprise Pelican International inc.

Date : Le 28 avril 2017 Heure : 10 h 30 Lieu : Pelican International inc. (usine de Salaberry-de-Valleyfield)

1300, boulevard Gérard-Cadieux

Salaberry-de-Valleyfield J6T 6L3

Sources : Renseignements : Simon Laboissonnière Antoine Lavoie Attaché de presse Direction des communications Cabinet du ministre de l'Emploi Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région Tél. : 418 646-0425, poste 67229 de la Capitale-Nationale

Tél. : 418 643-4810





Jean-Pierre McKenzie

Attaché politique

Bureau de comté de Huntingdon

Tél. : 450 247-3474



SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

