RAPPEL/Avis aux médias : Jour de deuil - Souvenons-nous de Westray. Appliquons la loi.







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 28 avril 2017) - Les syndicats et les familles de travailleurs et travailleuses tués au travail marquent cette année le Jour de deuil national et le 25e anniversaire de la catastrophe de la mine Westray en demandent au gouvernement fédéral de faire davantage pour faire appliquer les lois tenant les employeurs criminellement responsables pour les décès et les blessures au travail.

Quoi : disponibilité pour les médias Quand : du mercredi 26 avril au vendredi 28 avril 2017 Qui : Hassan Yussuff, président, Congrès du travail du Canada Allen Martin, frère de Glenn David Martin, un des 26 mineurs tués le 9 mai 1992 dans la catastrophe de la mine Westray Christian Bruneauet Katia St-Jacques, père et conjointe d'Olivier Bruneau, qui a été tué au travail le 23 mars 2016 (en anglais ou en français)

