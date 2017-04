Les riches ont davantage tendance à pratiquer le triolisme, d'après une étude de 3somer







Les plans à trois sont aujourd'hui le fantasme sexuel le plus fréquent. Des recherches récentes menées par 3somer ont conclu que les plus riches sont plus susceptibles de pratiquer un plan à trois que les personnes dont les revenus sont plus faibles. Ces études ont mesuré l'utilisation de l'application de mode de vie et de triolisme en plein essor « 3somer » relativement au PIB par habitant de divers états des États-Unis et du Brésil.

Des études initiales menées aux États-Unis ont examiné les dix états qui avaient la plus forte concentration d'utilisateurs de l'application. « Quand nous avons fait des recherches pour déterminer les 10 états qui avaient le plus d'utilisateurs aux États-Unis, nous avons constaté que la population de certains de ces 10 premiers états n'étaient pas très élevée », a déclaré John M. co-fondateur de 3somer. D'autres recherches ont déterminé que plus le PIB par habitant était élevé dans l'état, plus le pourcentage de la population utilisant l'application était élevé. Ceci crée une corrélation entre une plus grande richesse et des taux plus élevés de pratique du triolisme. Les mêmes recherches menées au Brésil pour vérifier cette conclusion ont donné les mêmes résultats.

New York, avec un PIB de 72 965 USD par habitant en 2015, était l'état dans lequel le pourcentage de la population utilisant 3somer était le plus élevé. Dans cet état, 1 habitant sur 500 est un utilisateur enregistré de l'application (.1907 %). Le New Jersey et la Californie suivent avec .1544 % et .1510 % de la population enregistrée respectivement. Après New York, ces états ont également le PIB était le plus élevé par habitant, à 64 070 USD pour le New Jersey et 61 924 USD pour la Californie. La tendance continue pour le Texas, l'Illinois, la Pennsylvanie, l'Ohio, la Géorgie, le Michigan et la Floride, chacun de ces états ayant un pourcentage d'utilisateurs enregistrés correspondant à son classement dans le PIB national.

Une étude allemande non apparentée a donné des résultats comparables. Cette étude a déterminé que la valeur et l'attrait d'une personne dans le dating et les rencontres sexuelles augmentaient quand ses revenus étaient supérieurs. Certaines études ont également déterminé que la pratique du triolisme ou des rencontres sexuelles à plusieurs participants était le fantasme sexuel le plus fréquent pour une majorité de personnes. Ceux qui avaient les revenus les plus élevés attirant les plus grands nombres de partenaires potentiels étaient les plus susceptibles de satisfaire leur fantasme.

D'après le co-fondateur de la société, « les riches ont plus de rapports sexuels, et les plans à trois sont le fantasme sexuel le plus fréquent, principalement par curiosité. Tous ces facteurs combinés indiquent que les riches ont davantage tendance à pratiquer le triolisme. »

