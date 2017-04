L'Association des hôpitaux de l'Ontario accueille favorablement les investissements dans les hôpitaux et le système de soins de santé







Les fonds aideront à maintenir la stabilité et l'accessibilité pour les patients et les clients

TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) a réagi favorablement au budget 2017-18 de l'Ontario en le qualifiant de bonne nouvelle pour les hôpitaux et le système de santé de la province.

« L'annonce du budget d'aujourd'hui représente un investissement dans les soins aux patients et aidera à maintenir la stabilité du système et améliorera l'accès aux soins de première ligne », a déclaré Anthony Dale, président et chef de la direction de l'OHA. « Les investissements considérables en capital du gouvernement dans les hôpitaux aideront à soutenir un système de soins de santé durable pour l'avenir. »

Au cours des cinq dernières années, les hôpitaux ont plaidé en faveur d'investissements dans d'autres secteurs du système, notamment le secteur des soins à domicile et des soins communautaires ainsi que le secteur des soins de longue durée, afin de veiller à ce que les sommes allouées aux soins de santé soient affectées aux secteurs en ayant le plus besoin. Alors que le système continue de traverser une période de transformation majeure, les investissements dans l'ensemble du continuum des soins auront un effet positif sur les patients et les clients à l'échelle de la province.

« En raison des circonstances inhabituelles de la récente surtension des capacités, les hôpitaux de l'Ontario n'avaient pas le choix que de préconiser un investissement assez important », a expliqué M. Dale. « L'investissement d'aujourd'hui dans le secteur des soins de santé est une reconnaissance des défis de capacité auxquels les hôpitaux ont fait face. Il signale aussi un engagement renouvelé du gouvernement envers l'élargissement et l'amélioration de l'accès aux soins dans tout le continuum. »

Bien que les allocations par hôpital ne soient pas encore connues, l'OHA et ses membres vont continuer à collaborer avec le gouvernement afin de surveiller les répercussions sur chaque hôpital.

SOURCE Association des hôpitaux de l'Ontario

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 00:49 et diffusé par :