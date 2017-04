Jambojet choisit l'avion Q400 pour le renouvellement et l'agrandissement de sa flotte







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 28 avril 2017) - Bombardier Avions commerciaux confirme qu'Ilyushin Finance Co. (IFC) avait converti une option d'achat en commande ferme d'un avion Q400. Cette société de location de Moscou, qui a maintenant passé une commande ferme de deux avions Q400, a conclu une entente de location avec Jambojet Limited (Jambojet) du Kenya pour ces deux avions.

« L'entente sur ces avions turbopropulsés de nouvelle génération est un développement majeur pour les activités de locations internationales d'IFC, affirme Alexander Rubtsov, directeur général d'IFC. La demande d'avions à turbopropulseurs hautement performants tels que le Q400 continue de croître. La signature de ce bail avec Jambojet est donc un heureux événement. »

Jambojet devrait prendre livraison du premier Q400 en location au mois de mai 2017 et du deuxième plus tard au cours de l'année. Les livraisons de ces deux turbopropulseurs porteront le nombre d'avions Q Series en Afrique à plus de 120 avions incluant environ 70 avions Q400.

« Nous sommes impressionnés par le niveau de professionnalisme démontré par IFC tout au long du processus qui a mené à cette première entente et nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire fiable et digne de confiance pour soutenir nos plans de développement, déclare Willem Hondius, chef de la direction de Jambojet. Le rendement de l'avion Q400 s'est avéré supérieur à nos attentes à tous points de vue. Avec ses faibles coûts d'exploitation et son expérience passager hors pair, le biturbopropulseur Q400 nous a aidés à optimiser et à développer nos activités; c'est indéniablement le pivot de notre stratégie de croissance. »

« Nous sommes fiers du succès durable de l'avion Q400 en Afrique. Les activités de Jambojet démontrent bien les capacités et les qualités du Q400 qui en font le choix parfait pour cette région, explique Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. Le Q400 est un actif précieux pour les propriétaires et les exploitants, et nous sommes convaincus qu'IFC et Jambojet trouveront de nombreuses autres occasions de mettre à profit les caractéristiques de rendement et d'économie exceptionnelle de cet avion. »

Bombardier a enregistré des commandes fermes pour un total de 573 avions Q400.

À propos de Jambojet

Jambojet, est un transporteur aérien à bas prix qui offre des liaisons intérieures de Nairobi à Mombasa, Eldoret, Kisumu, Lamu, Malindi et Ukunda (Diani). Il a établi un record pour la région en 2016, avec plus de 1 million de clients servis en moins de deux ans d'exploitation. Et ce nombre ne peut que croître à mesure que plus de Kényans et d'étrangers découvriront les avantages des vols à faible coût. Parmi les clients de Jambojet, environ 30 % prennent l'avion pour la première fois.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images de l'avion Q400 sont affichées avec le présent communiqué à l'adresse www.bombardier.com.

Vous trouverez un document d'information sur l'avion Q400 dans l'espace média de BAC.

Pour en savoir plus sur Ilyushin Finance Co., visitez le site http://www.ifc-leasing.com/about/

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section de fil RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, Q400 et série Q sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 01:03 et diffusé par :