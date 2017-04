Emaar Hospitality Group lance une première mondiale avec cinq applications natives qui permettent de meilleures expériences numériques







Dans un exemple sans précédent de transformation numérique dans le secteur de l'hôtellerie, Emaar Hospitality Group a lancé cinq applications natives (apps) qui renforcent l'expérience de style de vie numérique des clients.

Les apps se démarquent des pratiques courantes dans ce secteur grâce à l'accent qu'elles mettent en particulier sur un hôtel du groupe, et elles garantissent une connectivité numérique de bout en bout pour que les clients se connectent avec l'hôtel par le biais de leurs téléphones mobiles.

Le lancement des apps est en adéquation avec la nouvelle stratégie numérique d'Emaar qui veut fournir des expériences de plus grande qualité aux clients. L'approche « Mobile first » (le mobile avant tout), alliée à l'ambition du groupe pour être leader dans l'utilisation de la technologie afin d'améliorer l'expérience du client, devrait changer la donne dans le secteur. Les apps font partie d'une série d'initiatives numériques mises en oeuvre par Emaar Hospitality Group.

Emaar Hospitality Group a choisi Go Find It Technologies SA comme partenaire de développement des apps pour Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Rove Hotels, Palace Downtown et Manzil Downtown.

Les apps d'Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Palace Downtown et Manzil Downtown sont d'ores et déjà opératives, tandis que l'app de Rove Hotels le sera bientôt.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Ceci est historique car nous sommes les pionniers d'une tendance numérique pour le secteur de l'hôtellerie. Désormais nos clients ont, à portée de leurs doigts, la connectivité et la commodité dont ils ont besoin pour vivre une expérience inoubliable dans nos hôtels. Les apps leur permettent d'avoir accès à une kyrielle de services sur leurs téléphones mobiles, tout en nous apportant des données en temps réel visant à leur offrir des services à valeur ajoutée ».

Les apps bénéficient de fonctionnalités supérieures. Elles sont intégrées aux systèmes de réservation des hôtels, offrent un accès aux guides de la ville, sont compatibles avec les médias sociaux et mettent en avant des informations pertinentes, telles qu'une invitation à rejoindre le programme de fidélité « U By Emaar », des offres spéciales et bien d'autres choses encore.

Les guides des villes élaborés professionnellement et régulièrement mis à jour représenteront environ 30 pour cent des contenus de chaque application. Par ailleurs, les hôtels créeront individuellement leurs propres contenus pour s'engager à l'égard de leurs clients, tout en facilitant aux professionnels du marketing la tâche de mettre en exergue des évènements pertinents et des offres spéciales.

Les apps d'Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, Palace Downtown et Manzil Downtown peuvent être téléchargées pour iOS et Android sur l'App Store et Google Play ; l'app de Rove Hotels sera bientôt disponible.

