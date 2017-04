Déclaration du gouvernement du Québec concernant la pétition déposée par Boeing Aerospace Corporation







QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade émet la déclaration suivante à la suite du dossier déposé par Boeing Aerospace Corporation.

« Le Gouvernement du Québec a pris connaissance du dossier déposé par Boeing au Department of Commerce et à l'International Trade Commission des États-Unis. C'est avec force et fermeté que notre gouvernement continuera à défendre toute l'industrie aérospatiale québécoise, notamment le partenariat commercial que nous avons conclu avec BBD. Les États-Unis et le Québec partagent une relation commerciale qui bénéficie aux travailleurs des deux côtés de la frontière. Les récentes déclarations concernant la gestion de l'offre, le bois d'oeuvre, l'aluminium et maintenant l'industrie aérospatiale nous amènent à poursuivre notre mobilisation québécoise des partenaires syndicaux, des entreprises, de notre réseau de représentations aux États-Unis, en collaboration avec le Gouvernement fédéral afin de défendre les intérêts du Québec et de promouvoir les bénéfices mutuels générés par une relation commerciale de longue date. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

