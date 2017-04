La Société Alzheimer de l'Ontario applaudit le gouvernement de l'Ontario pour son investissement en vue d'une stratégie provinciale sur les troubles cognitifs







TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario salut madame la première ministre, Kathleen Wynne, M. le ministre Charles Sousa et M. le ministre Eric Hoskins pour leur engagement à investir plus de 100 millions de dollars sur une période de trois ans en vue de la mise en place d'une stratégie provinciale sur les troubles cognitifs en Ontario, tel qu'annoncé dans le budget provincial d'aujourd'hui.

« Une stratégie relative aux troubles cognitifs complète et intégralement financée permettra aux personnes atteintes, aux aidants et aux familles d'avoir accès aux ressources et aux services dont ils ont besoin pour vivre aussi bien et aussi longtemps que possible, chez eux, et au sein de la communauté » a déclaré le chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario, Chris Dennis.

Au cours des deux dernières années, la Société Alzheimer travaille en étroite collaboration avec le gouvernement provincial et d'autres intervenants. Elle a en outre mobilisé des milliers d'Ontariens qui ont offert leurs points de vue et démontré du soutien pour l'adoption d'une telle stratégie dans toute la province.

Plus de 100 millions de dollars sur 3 ans ont été alloués pour la Stratégie ontarienne en matière de démence afin de soutenir les personnes atteintes de troubles cognitifs et les personnes qui prennent soin d'elles, par le biais de services mieux coordonnés et renforcés. Ce montant comprendra un financement pour élargir l'accès dans toute la province à des programmes communautaires ainsi que d'autres investissements pour renforcer l'accès aux soins, aux informations et au soutien aussi rapidement que possible après l'établissement du diagnostic. La stratégie permettra d'aider les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants à trouver et à accéder aux soins et aux aides les plus appropriés. Elle permettra également d'améliorer la formation et l'éducation sur les troubles cognitifs des préposés aux services de soutien, des médecins, des infirmières et des autres travailleurs de première ligne. Vingt millions de dollars supplémentaires pour les soins de répit ont également été annoncés dans le budget provincial.

« Le gouvernement de l'Ontario a enfin donné l'espoir d'un meilleur mode de vie aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentés et à leurs aidants », a déclaré Karen Harrington, qui a passé cinq années éprouvantes à prendre soin de son mari, Grant Crosbie, avant que celui-ci ne succombe à une forme agressive de la maladie. Karen a participé à des consultations provinciales portant sur une stratégie en matière de troubles cognitifs, et, avec des milliers d'autres familles de l'Ontario, elle a plaidé en faveur d'une stratégie provinciale disposant de bonnes ressources.

D'ici 2020, on s'attend à ce que 250?000 Ontariens soient atteints de troubles cognitifs; un nombre qui sera alimenté par une population vieillissante et qui posera des défis économiques et sociaux plus importants pour les familles, les communautés, et, de manière plus générale, la société.

En fin de compte, un engagement continu pour une stratégie dans tout l'Ontario minimisera l'impact de la maladie et permettra de créer un système de soins plus intégré et coordonné » a ajouté Dennis.

La Société Alzheimer a hâte de continuer à travailler avec ses partenaires du gouvernement et du système des soins de santé pour que ces derniers la guident et l'aident à mettre sur pied la Stratégie ontarienne en matière de démence.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

