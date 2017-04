Selon Lu Chan Khuong, Québec doit aussi regarder dans sa cour







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - La candidate au bâtonnat Lu Chan Khuong se réjouit des demandes de la ministre de la justice du Québec, Stéphanie Vallée, à l'aube de la rencontre des ministres de la justice du Canada qui doit avoir lieu à Gatineau, vendredi.

« C'est certain que l'ajout de 14 nouveaux juges en Cour supérieure et 2 en Cour d'appel aurait un effet bénéfique sur les délais judiciaires dans notre système de justice criminelle, dans la foulée de l'arrêt Jordan. Mais Québec doit aussi faire le ménage dans sa cour où des milliers de citoyens honnêtes souffrent en silence pendant des années avant d'être entendus par un juge, surtout devant les tribunaux administratifs. »

Me Khuong qui se spécialise dans la défense des victimes d'accidents et d'actes criminels déplore que ces dernières doivent attendre deux ans avant d'être entendues devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), un délai en constante progression qu'elle juge Totalement inacceptable.

« Je trouve odieux qu'on traite ainsi les victimes d'actes criminels qui comptent parmi les citoyens les plus démunis de la société. On y retrouve des enfants agressés sexuellement, des femmes violentées et d'autres victimes de crimes contre la personne qui réclament leur dû au service d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), un organisme qui relève de la ministre Vallée ainsi que le TAQ d'ailleurs » déplore-t-elle.

Me Khuong invite aussi la ministre à déposer sans plus de délai le plan d'action promis depuis décembre en réponse au rapport dévastateur de la Protectrice du citoyen de septembre dernier concernant la piètre qualité des services offerts par IVAC aux victimes.

« Les 33 recommandations n'ont pas encore trouvé écho auprès de la ministre Vallée alors que la situation continue de se détériorer depuis septembre. Les victimes qui contestent doivent aujourd'hui attendre un an pour une simple révision de dossier. »

Me Khuong est à Montréal ce vendredi dans le cadre d'un colloque réunissant des avocats spécialisés en assurance automobile, où elle prononce une conférence de formation.

L'élection au bâtonnat a lieu à partir de mardi, le 2 mai prochain.

Les 26 500 avocats membres du Barreau du Québec ont droit de vote.

SOURCE Lu Chan Khuong

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 20:41 et diffusé par :