CORRECTION A LA SOURCE/Le Fonds de revenu Noranda présente ses résultats financiers du premier trimestre de 2017

Ce document corrige et remplace le communiqué publié aujourd'hui à 18 h 43 HE.

Le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN) (le «Fonds») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 31 mars 2017. À moins d'indication contraire, tous les montants présentés sont en dollars canadiens.

Faits saillants financiers et d'exploitation du premier trimestre de 2017

Glencore Canada et le Fonds ont conclu une entente selon laquelle Glencore fournira la totalité du concentré de zinc requis par le Fonds pour son affinerie située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec (l'«affinerie»), et achètera toute la production de zinc au cours de la période de douze mois se terminant le 30 avril 2018.

Le 12 février 2017, le personnel syndiqué a déclenché une grève à l'affinerie. En raison de cette grève, la direction de l'affinerie a sécurisé les opérations et la production a repris à régime réduit avec le personnel cadre non-salarié conformément au Code du travail. La production de zinc atteint actuellement un niveau de 50 % à 60 % de son niveau d'opération régulier.

Les produits nets ajustés 1 se sont établis à 43,9 millions $, en baisse de 45 % en regard de ceux du premier trimestre de 2016, qui atteignaient 80,4 millions $.

se sont établis à 43,9 millions $, en baisse de 45 % en regard de ceux du premier trimestre de 2016, qui atteignaient 80,4 millions $. Le résultat avant impôts sur le résultat s'est établi à 5,4 millions $, en hausse de 23 % par rapport à celui au premier trimestre de 2016 de 4,4 millions $.

La production de zinc a totalisé 50 048 tonnes, soit une baisse de 26 % par rapport aux 67 627 tonnes produites au premier trimestre de 2016.

Les ventes de zinc ont reculé, pour s'établir à 49 516 tonnes, soit une baisse de 32 % par rapport à 72 639 tonnes pour le premier trimestre de 2016.

Les produits tirés des sous-produits découlant de la vente de gâteaux de cuivre et d'acide sulfurique se sont fixés à 2,3 millions $, en baisse comparativement à 6,3 millions $ pour le premier trimestre de 2016.

Les coûts de production avant variation des stocks se sont établis à 39,7 millions $, en baisse de 16 %.

Les éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement se sont accrus de 64,3 millions $ en raison d'une augmentation des stocks et d'une réduction des dettes fournisseurs.

1 Par produits nets ajustés, on entend les produits moins les coûts d'achat des matières premières («produits nets»), exclusion faite des ajustements latents au titre du zinc payable contenu dans le concentré et compte tenu du profit/de la perte de change ainsi que du profit/de la perte sur les instruments financiers dérivés. Les produits nets ajustés et les produits nets font l'objet d'un rapprochement ci-dessous.

Commentaires de la présidente et chef de la direction

«D'ici quelques jours, nous commencerons à payer le concentré selon les modalités du marché. Pour réussir cette transition, nous devons exercer nos activités de la façon la plus efficiente et la plus rentable possible compte tenu du resserrement du marché de concentré de zinc et des frais de traitement bas, a affirmé Mme Eva Carissimi, présidente et chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée. Dans ce contexte, nous sommes déçus de ne pas avoir pu régler le conflit de travail avec nos employés syndiqués.»

Mme Carissimi a ajouté : «Au premier trimestre, les résultats financiers et les résultats d'exploitation ont souffert du déclenchement de la grève par le personnel syndiqué de notre affinerie. Nous sommes très heureux d'annoncer que le personnel cadre a su maintenir un niveau d'opération à 60 % du niveau régulier en mars et que nous avons réussi à rétablir l'approvisionnement des clients en métal.»

Résultats financiers et résultats d'exploitation du premier trimestre de 2017

Le Fonds a présenté un résultat avant impôts sur le résultat de 5,4 millions $ au premier trimestre de 2017, en hausse par rapport à 4,4 millions $ au premier trimestre de 2016. L'augmentation sur douze mois est attribuable principalement à la hausse des frais d'affinage, à la diminution des coûts de production, à l'incidence de la marge sur stocks au cours du trimestre et à la baisse de la dotation aux amortissements. Toutefois, ces gains ont été en partie contrebalancés par une baisse des volumes de vente, le recul des produits tirés des sous-produits et l'incidence d'un dollar canadien moyen plus fort par rapport au dollar américain. Au premier trimestre de 2017, le prix du zinc obtenu s'est établi à 1,33 $ US la livre et la prime sur le zinc, à 0,07 $ US la livre. Ces montants sont comparables à ceux de respectivement 0,83 $ US et 0,07 $ US pour le premier trimestre de 2016.

Par l'intermédiaire de son affinerie, le Fonds produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir de concentrés de zinc qu'il achète à des exploitations minières, et vend des produits de zinc affiné à sa clientèle sur le marché libre. Le Fonds touche des frais d'affinage pour la transformation du concentré de zinc en métal et des revenus additionnels découlant des primes, des ventes de sous-produits et du gain métallique.

Les coûts de production avant la variation des stocks pour le premier trimestre de 2017 se sont établis à 39,7 millions $, en baisse 16 % ou de 7,6 millions $ par rapport à 47,3 millions $ comptabilisés pour la période correspondante de 2016. La baisse est attribuable à un certain nombre de facteurs, entre autres la diminution des coûts de main-d'oeuvre, d'énergie et des fournitures ainsi qu'à la baisse des volumes de production de zinc au cours du trimestre.

Les produits nets ajustés pour le premier trimestre de 2017 se sont établis à 43,9 millions $, en baisse de 45 % par rapport à 80,4 millions $ pour la période correspondante de 2016. Cette baisse s'explique par un certain nombre de facteurs, notamment la diminution des volumes de vente et l'incidence de la marge sur stocks au cours du trimestre.

La production de zinc pour le premier trimestre de 2017 a reculé, pour s'établir à 50 048 tonnes, soit une baisse de 26 % par rapport aux 67 627 tonnes produites au premier trimestre de 2016. Le recul de la production de métal est attribuable à la grève déclenchée par le personnel syndiqué de l'affinerie du Fonds. Une fois l'affinerie sécurisée, la production a repris à régime réduit, et depuis, elle a été stabilisée à un niveau de 50 à 60 % de son niveau d'opération régulier.

Les ventes de zinc au premier trimestre de 2017 ont reculé à 49 516 tonnes, en baisse de 32 % par rapport à 72 639 tonnes pour le premier trimestre de 2016. La baisse du total des ventes est conforme au recul de la production totale pour le trimestre.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation ont totalisé 62,7 millions $ et comprenaient une augmentation de 64,3 millions $ des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement en raison d'une hausse des stocks et d'une baisse des dettes fournisseurs. Au premier trimestre de 2016, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont totalisé 69,4 millions $. Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au premier trimestre de 2017 ont été financés par la facilité de crédit adossé à des actifs du Fonds.

Le Fonds a déclaré des distributions au comptant de 0,9 million $ au premier trimestre de 2017, ou 0,025 $ par part. Au premier trimestre de 2016, le Fonds avait déclaré des distributions au comptant de 4,7 millions $, ou 0,125 $ par part. À la lumière des conditions actuelles du marché et compte tenu de la nécessité de gérer les réserves au comptant avec prudence, le conseil des fiduciaires du Fonds a suspendu les distributions mensuelles aux porteurs de parts après la distribution du 27 février 2017. Rien ne garantit que les distributions mensuelles reprendront à l'avenir.

Au 31 mars 2017, la dette du Fonds s'élevait à 129,5 millions $, en hausse par rapport à 64,0 millions $ au 31 décembre 2016. La trésorerie du Fonds au 31 mars 2017 a diminué, pour se fixer à 0,5 million $, comparativement à 2,6 millions $ au 31 décembre 2016. La dette du Fonds a augmenté principalement par suite de la hausse du fonds de roulement au cours de la période. Les stocks de zinc seront vendus à Glencore Canada en vertu du contrat de un an qui entrera en vigueur le 1er mai 2017.

Perspectives du Fonds

Le principal défi auquel le Fonds fait face est la capacité de l'affinerie de continuer à mener ses activités de manière rentable une fois que les modalités au titre des frais d'affinage fixe réalisés au cours de la durée initiale de la convention d'approvisionnement et de traitement prendront fin le 2 mai 2017, après quoi le Fonds devra payer les concentrés selon les modalités du marché. Les résultats du Fonds après le 2 mai 2017 seront touchés par les frais de traitement du marché, ainsi que par la sensibilité accrue au prix du zinc et au taux de change du dollar canadien, ce qui donnera lieu à des résultats d'exploitation plus variables.

En raison de la grève du personnel syndiqué à l'affinerie et de l'incertitude quant à sa durée, le Fonds a reporté la publication de ses objectifs de production et de vente de zinc pour 2017 à un moment propice.

La version intégrale du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités du premier trimestre de 2017 sera publiée plus tard aujourd'hui sur http://www.sedar.com ainsi que sur le site Web du Fonds, à l'adresse http://www.fondsderevenunoranda.com/investor/financials.html.

Les lecteurs sont prévenus que le résumé contenu dans le présent communiqué de presse contient des informations limitées. Il ne s'agit pas d'une source d'information appropriée pour les lecteurs qui n'ont pas une bonne connaissance du Fonds. En aucun cas, le communiqué de presse n'est un substitut des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et du rapport de gestion, car des informations essentielles à une prise de décision éclairée pourraient échapper à un lecteur qui ne s'appuie que sur le présent résumé.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, la demande pour le concentré de zinc, le métal de zinc, l'acide sulfurique et les gâteaux de cuivre et leur prix, la dépendance à l'égard de l'approvisionnement continu en concentré de zinc et les modalités de cet approvisionnement, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Sauf indication contraire, tous les montants contenus dans le présent communiqué de presse sont en dollars canadiens.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.

Principaux inducteurs de rendement Le tableau suivant présente un sommaire du rendement des principaux inducteurs du Fonds.

Trois mois clos les 31 mars 2017 2016 Concentré de zinc affiné (en tonnes) 117 892 135 727 Zinc de deuxième fusion affiné (en tonnes) 4 165 1 237 Teneur en zinc (%) 52,1 51,6 Récupération de zinc (%) 96,9 97,5 Production de métal de zinc (en tonnes) 50 048 67 627 Ventes de métal de zinc (en tonnes) 49 516 72 639 Frais d'affinage (cents la livre) 41,4 41,0 Prix obtenu pour le zinc ($ US la livre) 1,33 0,83 Prix moyen du zinc à la LME ($ US la livre) 1,26 0,76 Produits tirés des sous-produits (en millions $) 2,3 6,3 Production de gâteaux de cuivre (en tonnes) 494 702 Ventes de gâteaux de cuivre (en tonnes) 328 796 Production d'acide sulfurique (en tonnes) 98 066 111 925 Ventes d'acide sulfurique (en tonnes) 94 427 105 978 Prix moyen du cuivre à la LME ($ US la livre) 2,65 2,12 Prix à marge garantie de l'acide sulfurique ($ US la tonne) 7 28 Taux de change moyen $ US/$ CA 1,32 1,37 * 1 tonne = 2 204,62 livres

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES ET INFORMATION SUR L'EXPLOITATION Trois mois clos les 31 mars (en milliers de dollars) 2017 2016 Information des états du résultat global Produits des activités ordinaires 181 989 172 581 Coûts d'achat des matières premières 134 374 112 541 Produits des activités ordinaires, moins les coûts d'achat des matières premières 47 615 60 040 Autres charges : Production 30 143 49 510 Frais de vente et frais administratifs 8 180 6 264 Profit de change (1 502 ) (13 452 ) (Profit) perte sur les instruments financiers dérivés (1 327 ) 4 188 Amortissement des immobilisations corporelles 5 282 7 580 Charge au titre de l'obligation de réhabilitation 122 590 Résultat avant charges financières et impôts sur le résultat 6 717 5 360 Charges financières, montant net 1 363 1 000 Résultat avant impôts sur le résultat 5 354 4 360 Charge d'impôt exigible et différé 1 599 473 Résultat attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle 3 755 3 887 Distributions aux porteurs de parts 937 4 687 Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts et à la participation ne donnant pas le contrôle 2 818 (800 ) Autres éléments du résultat global (15 ) (3 955 ) Résultat global 2 803 (4 755 ) Information des états de la situation financière 31 mars 2017 31 décembre 2016 Trésorerie 494 2 567 Stocks 284 112 242 585 Créances clients 93 054 103 280 Impôts sur le résultat à recevoir 6 206 5 000 Immobilisations corporelles 133 181 138 309 Total de l'actif 542 057 516 014 Dettes fournisseurs et charges à payer 133 702 175 521 Facilité renouvelable ABL 129 523 63 987 Total des passifs, à l'exclusion des actifs nets attribuables aux porteurs de parts 302 781 279 541 Trois mois clos les 31 mars Information des tableaux des flux de trésorerie 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant les distributions au comptant et la variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement 2 608 28 106 Distributions au comptant (937 ) (4 687 ) Variation nette des éléments sans effet de trésorerie du fonds de roulement (64 328 ) 45 999 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (62 657 ) 69 418 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (4 952 ) (3 916 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 65 536 (64 663 ) (Diminution) augmentation nette de la trésorerie (2 073 ) 839

