Éducation à la sexualité et orientation scolaire et professionnelle

QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Dès septembre 2017, les contenus en orientation scolaire et professionnelle seront offerts dans toutes les écoles primaires, tandis que les apprentissages en éducation à la sexualité prendront place progressivement au primaire et au secondaire. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx.

D'une part, l'implantation graduelle des contenus en orientation scolaire et professionnelle se poursuivra en 2017-2018 par le déploiement des apprentissages à l'ensemble des écoles primaires. Ce déploiement se fera selon la notion de cycles en commençant par le 3e cycle du primaire. Les apprentissages seront par la suite élargis aux deux cycles du secondaire.

D'autre part, l'éducation à la sexualité pourra être offerte par toute école manifestant son intention de l'intégrer dans ses services éducatifs dès l'automne 2017, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Pour ce faire, le Ministère assurera le soutien nécessaire aux milieux, notamment en offrant des formations et des outils adéquats. Il souhaite prendre connaissance du bilan des deux années du projet pilote avant d'imposer l'implantation dans toutes les écoles, ce qui lui permettra d'étudier la possibilité de faire des ajustements, tout en augmentant les chances de succès de l'implantation obligatoire.

Les précisions concernant les modalités d'implantation de ces contenus seront rapidement communiquées aux commissions scolaires par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Citation :

« Nous souhaitons offrir aux jeunes le bagage et les outils nécessaires pour répondre aux besoins actuels et changeants d'une société en constante évolution. Voilà pourquoi je souhaite que l'éducation à la sexualité soit enseignée dès l'automne 2017 dans un plus grand nombre d'écoles. De plus, grâce aux contenus en orientation scolaire et professionnelle, les élèves exploreront les parcours scolaires et le monde du travail pour trouver la voie qui leur est propre. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Faits saillants :

Rappel des démarches précédentes.

En ce qui concerne l'éducation à la sexualité, le projet pilote est offert dans 19 écoles depuis septembre 2015. Des apprentissages sont prévus durant l'ensemble du parcours scolaire, tant au primaire qu'au secondaire. Les écoles doivent prévoir de 5 à 15 heures par année selon le nombre et l'ampleur des apprentissages. Ces derniers ont été choisis de façon à répondre aux besoins des enfants et des adolescents en respectant leur développement.

Quant aux contenus en orientation scolaire et professionnelle, les 70 commissions scolaires et les 28 écoles privées reçoivent, en 2016-2017, de l'accompagnement du Ministère pour les mettre en oeuvre. Les apprentissages sont offerts aux élèves de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire à raison de 6 à 10 heures par année. Ces contenus respectent le niveau de développement des élèves ainsi que leurs besoins.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le projet pilote d'éducation à la sexualité :

