Déclaration du gouvernement au sujet de la pétition présentée par Boeing Aerospace Corporation

OTTAWA, le 27 avril 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la pétition déposée par Boeing Aerospace Corporation auprès du département américain du Commerce, alléguant le dumping d'aéronefs de Bombardier sur le marché des États-Unis :

« Le gouvernement du Canada s'oppose aux allégations faites par Boeing. Nous sommes confiants de la conformité de nos programmes avec les obligations internationales du Canada.

« Les industries de l'aérospatiale du Canada et des États-Unis sont hautement intégrées et les entreprises des deux côtés de la frontière profitent de cet étroit partenariat. Par exemple, plusieurs fournisseurs de la C-Series sont basés aux États-Unis; et on prévoit que plus de 50 % des composants de la C-Series, dont les moteurs, seront fournis par les entreprises américaines, ce qui contribuera directement à assurer des emplois de haute qualité dans ce pays. La C Series est un bel exemple de la manière dont la base industrielle nord-américaine peut être développée pour construire un produit compétitif à l'échelle mondiale en prenant en considération les technologies propres qui régissent l'industrie.

Bombardier assure aussi une présence significative aux États-Unis dans ses divisions de l'aérospatiale et des transports. Elle fournit des emplois directs à plus de 7 000 travailleurs. En outre, l'entreprise travaille avec plus de 2 000 fournisseurs, dont les sièges sociaux sont répartis un peu partout au pays, générant ainsi des milliers d'emplois de haute technologie bien rémunérés aux États-Unis.

« Le gouvernement du Canada entend préparer une vigoureuse contestation de ces allégations et défendra avec fermeté les emplois de l'industrie de l'aérospatiale des deux côtés de la frontière. »

