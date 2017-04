Callidus Capital tiendra une conférence téléphonique pour présenter ses résultats financiers du premier trimestre de 2017







TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL) (« Callidus ») présentera ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2017 le mercredi 3 mai 2017, après la fermeture des marchés.

Callidus tiendra ensuite une conférence téléphonique le jeudi 4 mai 2017 à 8 h (HE). Une séance de questions et réponses suivra la présentation de la société.

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Date : Jeudi 4 mai 2017 Heure : 8 h (HE) Numéros à composer : 647 427-7450 ou 888 231-8191 Écouter l'enregistrement : 416 849-0833 ou 855 859-2056 (accessible jusqu'au 11 mai 2017) Numéro de référence : 40040881

À propos de Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca .

SOURCE Callidus Capital Corporation

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 18:46 et diffusé par :