Avis aux médias - Le budget 2017 fait de nouvelles promesses à la population étudiante qui doivent s'accompagner de nouveaux investissements publics dans l'enseignement supérieur

TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - De nouveaux changements à l'aide financière aux études, des investissements dans la préparation à la carrière et à l'apprentissage par l'expérience, un meilleur soutien pour les apprenantes et apprenants autochtones et un programme de médicaments sur ordonnance entièrement subventionné pour les jeunes comptent parmi les offres dont devraient profiter les étudiantes et étudiants des collèges et universités dans le budget de l'Ontario. Cependant, les étudiantes et étudiants s'inquiètent que ces promesses courent le risque d'être éclipsées par le déclin des fonds publics affectés à l'éducation postsecondaire.

« Il est motivant de voir que le gouvernement continue de proposer de nouveaux programmes et initiatives pour améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire, a déclaré Rajean Hoilett, président de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. Cependant, les répercussions de ces propositions pourraient être érodées par un déclin constant et continu des fonds publics destinés à l'éducation postsecondaire, particulièrement aux universités. »

Le budget 2017 propose 190 millions de dollars sur trois ans pour des programmes de préparation à la carrière et d'apprentissage par l'expérience. D'autres changements au Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario (RAFEO), incluent l'augmentation de 25 000 $ à 35 000 $ du seuil du revenu et l'exemption des épargnes du REEE dans l'évaluation du RAFEO. Ce budget propose également un meilleur soutien pour les apprenantes et apprenants autochtones dans les établissements postsecondaires, la collaboration avec les communautés autochtones dans le but d'identifier de nouvelles ressources pour l'aide financière et l'exemption des fonds du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire dans l'évaluation du RAFEO- une recommandation faite par le Caucus de la région du Nord de la Fédération.

La promesse la plus importante du budget est d'élaborer RAFEO+, un programme qui couvrira le coût complet des médicaments sur ordonnance pour les enfants et les jeunes, jusqu'à l'âge de 24 ans. Ce programme sera le premier en son genre au Canada, et a le potentiel de soulager un autre des fardeaux financiers auxquels font face un grand nombre d'étudiantes et d'étudiants pendant leurs études.

« Alors que le gouvernement continue d'introduire des initiatives en vue d'élargir l'accès à l'éducation postsecondaire, ces politiques doivent être accompagnées d'un investissement important et durable dans l'enseignement supérieur, a dit Gayle McFadden, représentante de l'Ontario à l'Exécutif national de la Fédération. Tout engagement à l'égard de l'accès doit aussi être accompagné d'un engagement semblable à l'égard du soutien aux étudiantes et étudiants ainsi qu'à un apprentissage de haute qualité. Sinon, nous ne faisons qu'entasser des étudiantes et étudiants dans des salles de classe bondées sans interaction réelle entre la population étudiante et les membres du corps professoral. »

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario unit plus de 350 000 étudiantes et étudiants des collèges et des universités de toutes les régions de la province.

