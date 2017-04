Avis - Santé Canada met en garde les consommateurs au sujet de médicaments non autorisés vendus en ligne







Objet

Santé Canada met en garde les Canadiens au sujet de produits de santé non autorisés, y compris des médicaments d'ordonnance non autorisés vendus en ligne sur sarms.ca. Les produits ont fait l'objet de messages promotionnels soulignant diverses utilisations, dont le conditionnement physique et le culturisme.

Tous les produits pharmaceutiques vendus au Canada, y compris ceux vendus sur Internet, doivent être approuvés à la vente par Santé Canada avant de pouvoir être vendus. La prise de médicaments non autorisés par Santé Canada peut poser d'importants risques pour la santé, puisque leur sécurité, efficacité ou qualité n'a pas été évaluée.

Les médicaments d'ordonnance devraient être utilisés uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé et obtenus uniquement auprès d'une source autorisée à distribuer des médicaments d'ordonnance. Les consommateurs qui prennent un médicament sous ordonnance sans faire l'objet d'un examen et d'un suivi par un professionnel de la santé risquent de ne pas recevoir le traitement approprié. Ils peuvent également courir un risque d'interaction médicamenteuse ou d'effets secondaires dangereux.

Produits visés

Les produits de santé non autorisés de sarms.ca, tels que le clomid (clomiphène), le salbutamol, le tadalafil, le tamoxifène, le clenbuterol, l'andarine, l'ostarine, la trestolone et la cardarine.

Personnes touchées

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé des produits de santé non autorisés sur sarms.ca.

Ce que doit faire le consommateur

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a demandé au vendeur responsable du site Web de cesser l'importation, la vente et l'annonce de produits de santé non autorisés. Santé Canada travaille de concert avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher toute autre importation de ces produits. Si le vendeur devait continuer de faire la promotion et la vente de produits de santé non autorisés pouvant poser un risque pour les Canadiens, Santé Canada prendra les mesures appropriées.

Contexte

Le site Web sarms.ca a annoncé divers produits pharmaceutiques non autorisés en vente, tels que les suivants :

Le clomid (clomiphène) , le salbutamol , le tadalafil , et le tamoxifène sont des médicaments d'ordonnance qui devraient être utilisés uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les médicaments d'ordonnance peuvent causer d'importants effets secondaires et interagir avec d'autres médicaments ou aliments. Le clomid est utilisé chez les femmes pour traiter certains types d'infertilité, le salbutamol est utilisé pour traiter l'asthme et d'autres troubles respiratoires associés à des voies respiratoires plus étroites, le tadalafil est utilisé pour traiter la dysérection et le tamoxifène est utilisé pour traiter certains types de cancer du sein.



, le , le , et le sont des médicaments d'ordonnance qui devraient être utilisés sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les médicaments d'ordonnance peuvent causer d'importants effets secondaires et interagir avec d'autres médicaments ou aliments. Le clomid est utilisé chez les femmes pour traiter certains types d'infertilité, le salbutamol est utilisé pour traiter l'asthme et d'autres troubles respiratoires associés à des voies respiratoires plus étroites, le tadalafil est utilisé pour traiter la dysérection et le tamoxifène est utilisé pour traiter certains types de cancer du sein. Le clenbuterol est un médicament vétérinaire interdit à des fins d'usage sur les humains au Canada .



est un médicament vétérinaire interdit à des fins d'usage sur les humains au . L' andarine, l' ostarine et le trestolone sont des médicaments (le trestolone est également assujetti à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) dont toute utilisation est interdite au Canada , ce qui signifie que Santé Canada ne les a pas examinés pour en déterminer la sécurité, l'efficacité et la qualité.



l' et le sont des médicaments (le trestolone est également assujetti à la ) dont toute utilisation est interdite au , ce qui signifie que Santé ne les a pas examinés pour en déterminer la sécurité, l'efficacité et la qualité. La cardarine est un autre médicament dont toute utilisation est interdite au Canada . Le site Web sarms.ca présente également la cardarine sous le nom GW501516. Tout développement clinique du GW501516 a cessé lorsque des toxicités, y compris divers cancers, ont été découvertes à la suite d'études à long terme sur les animaux.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les médicaments non autorisés annoncés et vendus sur le site Web. Cette liste est fournie afin d'informer les consommateurs des types de risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils utilisent des médicaments non autorisés achetés sur ce site.

Pour plus de renseignements

