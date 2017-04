Suncor Énergie présente les résultats du vote tenu à l'assemblée générale annuelle







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 27 avril 2017) - Suncor a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires à Calgary. Au total, environ 1,2 milliards d'actions (représentant approximativement 71,87 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration.

Les actionnaires ont voté comme suit sur les propositions avant l'assemblée :

1. Les actionnaires ont élu les 11 membres suivants au Conseil d'administration (dont 10 sont indépendants), avec les votes afférents aux actions représentées étant en faveur des administrateurs individuels suivants : Patricia M. Bedient 99,62% Mel E. Benson 98,69% Jacynthe Côté 99,29% Dominic D'Alessandro 99,42% John D. Gass 99,17% John R. Huff 98,69% Maureen McCaw 98,27% Michael W. O'Brien 98,52% Eira M. Thomas 98,81% Steven W. Williams 99,49% Michael M. Wilson 97,94% 2. Les actionnaires ont reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l. à titre de vérificateurs de Suncor. 3. Les actionnaires ont approuvé la résolution visant à augmenter le nombre d'actions ordinaires de Suncor réservées aux fins d'émission en vertu du Régime d'options d'achat d'actions de Suncor Énergie Inc. de 25 000 000 d'actions ordinaires additionnelles, avec 90,00% des votes afférents aux actions représentées étant en faveur de la résolution. 4. L'approche de la direction quant à la rémunération de la haute direction dont il est question dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Suncor datée du 1er mars 2017 a été approuvée par un vote tenu par scrutin de 94,95% des actions représentées.

Remarque : Les biographies des membres du Conseil d'administration et d'autres détails sur les pratiques de Suncor en matière de gouvernance sont disponibles à suncor.com.

Le texte de l'allocution de Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor, et d'Alister Cowan, vice-président directeur et chef des finances, est disponible à suncor.com/discours.

Une version archivée de la webdiffusion de l'assemblée sera disponible pour une période de 90 jours à suncor.com/webdiffusions.

