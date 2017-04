Détachement d'une parcelle de plafond à BAnQ : de passage à la Grande Bibliothèque, le ministre Luc Fortin salue la vigilance des employés et rassure sur la sécurité des lieux







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, a effectué aujourd'hui une brève visite à la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à la suite du détachement hier d'une parcelle d'un plafond du rez-de-chaussée de l'édifice.

Le ministre Fortin a profité de l'occasion pour remercier les employés dont la vigilance a permis d'éviter des conséquences plus graves.

« Des actions prises peu de temps avant le détachement de la parcelle du plafond ont permis fort heureusement d'éviter que personne ne soit blessé. Par ailleurs, j'ai demandé aux dirigeants de BAnQ d'identifier les causes de cet accident regrettable. Il n'est pas question que les contribuables épongent les coûts des réparations pour des travaux déjà payés par BAnQ », a déclaré M. Fortin.

Geneviève Pichet, secrétaire générale et présidente-directrice générale intérimaire de BAnQ, a tenu à rassurer les usagers : « L'inspection préliminaire des experts que nous avons mandatés indique que la parcelle de plafond du rez-de-chaussée de la Grande Bibliothèque qui s'est détachée hier est un bloc unique, récemment modifié et spécifique à cette zone. Les autres plafonds inspectés ne montrent aucun signe de précarité et ne représentent pas de danger. Nous sommes à évaluer les travaux de réfection et leur portée afin de remettre les lieux en état dans les meilleurs délais. »

La structure de l'édifice n'est pas affectée, et aucune collection patrimoniale n'a été touchée.

