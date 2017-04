Boralex annonce la modification de son régime d'intéressement à long terme en réponse à une recommandation d'ISS







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Boralex Inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce avoir approuvé des modifications mineures à son régime d'intéressement à long terme (le « régime »). Les modifications ont été proposées en réponse aux préoccupations soulevées par Institutional Shareholder Services (« ISS ») à la suite de son examen des questions qui seront soumises au vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Boralex qui se tiendra le 4 mai 2017 (l'« assemblée »). Les modifications du régime, qui est par ailleurs conforme aux règles et politiques de la Bourse de Toronto, visent à régler les points qui incitaient ISS à ne pas recommander l'approbation des modifications du régime décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2017.

Les modifications apportées au régime par suite des recommandations d'ISS confirmeront que les administrateurs non-salariés ne peuvent pas participer au régime et confirmeront que les actionnaires doivent approuver toute modification du régime qui aurait pour effet, selon le cas :

de réduire le prix d'exercice d'une option, d'annuler et de réémettre une option ou de remplacer une option par de l'argent ou une autre attribution à des conditions plus favorables pour le titulaire d'options aux termes du régime;

de permettre le transfert ou la cession d'une option par son titulaire ou l'exercice d'une option par une personne autre que le titulaire, autre qu'un transfert, une cession ou un exercice actuellement prévu par le régime à des fins limitées de succession et de planification successorale;

de permettre à des administrateurs non-salariés de recevoir des options aux termes du régime;

de modifier les dispositions du régime qui portent sur la capacité de la Société de modifier le régime.

Les modifications du régime seront soumises à l'approbation des actionnaires à l'assemblée. Les actionnaires peuvent voir le texte du projet de régime modifié sur le site Web de la Société au www.boralex.com, à la page « Événements et présentations » qui se trouve sous l'onglet « Trousse de l'investisseur » ou www.sedar.com.

