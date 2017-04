Le Canada et la Première Nation dakota de Whitecap ont signé une entente de principe sur l'autonomie gouvernementale, une étape clé sur la voie de la réconciliation







SASKATOON, SK, le 27 avril 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Première Nation dakota de Whitecap ont franchi aujourd'hui une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement des relations en signant une entente de principe historique. C'est une étape clé sur la voie de l'autonomie gouvernementale pour la Première Nation dakota de Whitecap.

Cette Entente de principe ouvre la voie à la poursuite des négociations en vue de parvenir à un accord définitif qui redéfinira fondamentalement la relation entre le Canada et la Première Nation.

Un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale permettra à la Première Nation dakota de Whitecap de se soustraire à l'application de la Loi sur les Indiens et fera en sorte qu'elle aura un plus grand contrôle sur les décisions qui la concernent. L'Entente établira la façon dont la Première Nation gérera ses ressources, fera la promotion de sa culture et en favorisera l'épanouissement, et mettra à profit son expérience en matière de responsabilité et de gouvernance ainsi que ses réussites en matière de développement économique et communautaire.

L'autonomie gouvernementale favorise l'autodétermination des Autochtones et peut susciter un changement transformationnel dans leurs collectivités. Elle est une pierre angulaire du renouvellement de la relation et une voie vers le développement et la croissance économique qui procureront des avantages aux Autochtones et à tous les Canadiens.

Les faits en bref

À la suite de consultations auprès des membres de la collectivité, une motion d'appui à l'Entente de principe a été adoptée lors d'une assemblée communautaire. Cet important dialogue se poursuivra tout au long des négociations entourant l'accord définitif.

Aucun accord définitif sur l'autonomie gouvernementale ne peut être conclu sans l'approbation des membres de la Première Nation dakota de Whitecap.

Lorsqu'elle sera autonome, la Première Nation adoptera des lois qui seront appliquées en harmonie avec les lois fédérales et provinciales. Les tierces parties et les résidents non membres qui habitent le territoire de la Première Nation auront leur mot à dire sur les lois qui les concernent directement.

Jusqu'à maintenant, le Canada a signé 22 accords définitifs sur l'autonomie gouvernementale avec 37 collectivités autochtones.

La recherche montre que l'autonomie gouvernementale peut contribuer à combler les écarts socioéconomiques et améliorer le mieux-être des collectivités.

Citations

« C'est une étape importante dans le renforcement de notre relation de nation à nation et dans l'avancement de la réconciliation avec la Première Nation dakota de Whitecap. Avec ces pourparlers historiques, nous préparons le terrain pour que la Première Nation puisse tirer profit de ses réussites, s'affranchisse de la Loi sur les Indiens et trace elle-même sa voie vers un avenir brillant et prospère. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Affaires autochtones et du Nord

« Une solide gouvernance et un développement économique durable vont de pair pour concrétiser la vision de notre collectivité d'évoluer indépendamment de la Loi sur les Indiens. L'Entente de principe est une étape clé de ce processus. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec le Canada pour mener à bien les négociations et obtenir l'autonomie gouvernementale pour nos membres. »

Chef Darcy Bear

Première Nation dakota de Whitecap

