Faire du carbone une nouvelle filière économique

QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, a confirmé aujourd'hui une subvention de 15 M$ à CO 2 Solutions pour son projet Valorisation Carbone Québec (VCQ). L'objectif de ce projet est de favoriser la démonstration et le développement de solutions commerciales concrètes pour capter et réutiliser le CO 2 dans des applications de valorisation. Bien que le CO 2 ait une mauvaise réputation comme gaz à effet de serre (GES), il est bon de se rappeler que c'est également une matière première essentielle pour plusieurs procédés industriels.

Grâce au projet VCQ, CO 2 Solutions favorisera le déploiement d'usines commerciales de capture et de réutilisation du CO 2 en collaboration avec les industries émettrices de carbone, mais surtout contribuera à l'essor d'une nouvelle filière économique, celle de la valorisation du carbone.

En mobilisant différents partenaires, décideurs, universitaires et industriels au sein de cette nouvelle filière économique, le projet VCQ permettra non seulement de lutter contre les changements climatiques par la réduction des GES, mais également de créer des opportunités pour la réutilisation commerciale du CO 2 en produits à valeur ajoutée.

L'expertise de CO 2 Solutions

Selon l'Agence internationale de l'énergie, pour atteindre les objectifs globaux de réductions des GES, les technologies de capture et de séquestration du carbone devront représenter 14 % des efforts. Ceci représente une importante opportunité commerciale pour CO 2 Solutions, qui est chef de file dans ce domaine.

CO 2 Solutions a développé une technologie exclusive qui utilise une forme industrialisée d'anhydrase carbonique, une enzyme utilisée par tout organisme vivant pour gérer le carbone lors de la respiration, pour capter jusqu'à 90 % des émissions de CO 2 provenant de sources stationnaires directement à la cheminée des industries. La technologie produit du CO 2 pur, à faible coût, au moyen d'un procédé respectueux de l'environnement. En fait, la Société a développé un poumon industriel.

Compte tenu de son expertise et de son vaste portefeuille de brevets, il n'est pas surprenant que le gouvernement ait choisi de confier à CO 2 Solutions la direction du projet VCQ, un projet que l'entreprise a d'ailleurs elle-même mis en oeuvre.

Evan Price, Président et chef de la direction de CO 2 Solutions, a déclaré «?CO 2 Solutions estime que le Québec a une occasion importante de prendre position comme chef de file mondial en développant cette nouvelle filière économique. La mise sur pied du projet Valorisation Carbone Québec, rendue possible grâce à l'appui du gouvernement provincial, constitue un premier pas très important pour la réalisation de cet objectif. » . « Par son leadership, CO 2 Solutions entend mobiliser un grand nombre de partenaires qui contribueront conjointement à faire du projet VCQ la référence québécoise, canadienne et mondiale dans le domaine de la capture et de la valorisation du carbone.?»

À propos du projet Valorisation Carbone Québec (VCQ)

Le projet VCQ a comme objectif principal de développer et de faire la démonstration de solutions concrètes et commercialement viables de capture et de valorisation du CO 2 dans différentes applications afin de réduire les émissions de GES.

Sous la direction de CO 2 Solutions, le projet VCQ regroupe aussi l'Université Laval et le gouvernement du Québec. Aux membres initiaux s'ajoutent également Parachem, une société en commandite détenue conjointement par la Société Investissement Québec (49%) et Suncor Énergie Inc. (51%), et Hatch, une société internationale de conseils et d'ingénierie spécialisée dans la conception et la réalisation de grands projets et de services en ingénierie industrielle à travers le monde, et qui est le fournisseur des services d'ingénierie au projet VCQ.

La direction du projet VCQ est assurée par M. Louis Fradette, anciennement chef des technologies chez CO 2 Solutions, qui agira à titre de directeur de projet, et par M. Robert Zappa, à titre de directeur adjoint. En ce qui a trait à sa structure de gouvernance, le projet VCQ s'appuie sur un comité de direction, un comité d'orientation scientifique et un comité de liaison.

Les activités du projet VCQ se réaliseront en deux volets, soit un volet démonstration et un volet développement. Le volet démonstration implique la conception, la construction, l'installation et l'opération d'une unité de capture et de valorisation du CO 2 sur le site industriel de Parachem, à Montréal. Le volet développement vise à concevoir un ou plusieurs procédés de valorisation du CO 2 suivant les travaux déjà entamés dans différentes universités et centres de recherche publics ou privés.

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO 2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Certains facteurs inconnus pourraient modifier le cours des événements, les résultats économiques et les résultats d'exploitation mentionnés ici. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou à réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de nouveaux faits ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

