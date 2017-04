Avis aux médias: annonce en matière d'infrastructure à Antigonish







ANTIGONISH, NS, le 27 avril 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Randy Delorey, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et député provincial d'Antigonish, au nom de l'honorable Kelly Regan, ministre du Travail et de l'Éducation supérieure, et de M. Kent MacDonald, président de l'Université St. Francis Xavier.

Date : Vendredi 28 avril 2017



Heure : 15 h



Lieu : Frank McKenna Centre for Leadership

Gerald Schwartz School of Business, 4e étage

Université St. Francis Xavier

Rue Martha

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

