Avis aux médias - Investissement important pour la Ville de Brownsburg-Chatham

BROWNSBURG-CHATHAM, QC, le 27 avril 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du député d'Argenteuil-La Petite Nation et secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et du député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Date : le vendredi 28 avril 2017



Heure : 16 h 00



Lieu : Futur site du Centre multifonctionnel

En face du 338, rue des Érables

Brownsburg-Chatham (Québec)

En cas de pluie :

Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton

Brownsburg-Chatham (Québec)

J8G 1R4

