Transat fait un don de 500?000 $ à la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

La Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein soutiendra les travaux du laboratoire de Jean-François Côté.

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Transat A. T. inc. et la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) annoncent la création de la Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein rattachée au laboratoire de Jean-François Côté, chercheur à l'IRCM et professeur à l'Université de Montréal. La Chaire verra le jour grâce à un don de Transat de 500 000 $.

« Le cancer du sein a touché beaucoup d'employées dans notre entreprise, et cette cause nous tient particulièrement à coeur, a précisé Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T. inc. Pour nous, la solution passe nécessairement par la recherche, et c'est un honneur pour notre entreprise d'être associée à l'IRCM, un centre de renommée internationale. Je suis particulièrement heureux d'appuyer les travaux du Dr Côté avec la création de la Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein. »

Le Dr Côté et les membres de son équipe s'intéressent tout particulièrement à la propagation des métastases, responsables de plus de 90 % des décès par cancer du sein. La Chaire Transat permettra de faire progresser les recherches sur les voies de signalisation qui régissent la formation de métastases. « Si nous réussissons à comprendre les processus moléculaires qui permettent aux cancers les plus agressifs de se répandre, nous pourrons freiner ces tumeurs invasives et sauver beaucoup de femmes », a expliqué Jean-François Côté.

« La contribution de Transat témoigne de sa confiance envers une institution unique et innovatrice. Ce don soutiendra les travaux de pointe de l'équipe de chercheurs du Dr Côté et leur permettra de progresser dans la lutte contre cette maladie qui frappe une femme sur neuf au Canada », a indiqué André J.P. Couillard, président de la Fondation de l'IRCM. « Nous tenons à remercier Transat pour son engagement financier et sa grande générosité », a ajouté Marinella Ermacora, membre du conseil d'administration et présidente du comité organisateur du 50e anniversaire de l'IRCM.

« Les recherches effectuées par le laboratoire du Dr Côté sur l'organisation du cytosquelette et la migration cellulaire sont extrêmement prometteuses, et l'appui d'un partenaire aussi engagé envers la collectivité que Transat ouvre de nouvelles perspectives aux chercheurs. Cet important don de Transat dans le cadre du 50e anniversaire de l'IRCM vient consolider la réputation d'excellence de l'Institut », ont souligné le Dr Tarik Möröy, président et directeur scientifique de l'IRCM, et Louise Lambert-Lagacé, présidente du conseil d'administration de l'Institut.

L'annonce, faite à l'IRCM, a été chaleureusement accueillie par l'assistance, qui comptait une centaine d'employés et de proches de Transat, dont de nombreuses femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein. Parmi elles, Milène Lanthier, adjointe au président de Transat Distribution Canada, Céline Boudreau, formatrice de Transat Tours Canada, et Linda Harrison, analyste de Transat, ont livré un émouvant témoignage sur leur combat et l'importance de la recherche.

« La recherche nous apporte beaucoup d'espoir et apaise nos peurs, a mentionné Milene Lanthier en résumant les propos de ses collègues. Elle nous donne envie de regarder vers l'horizon et de croire que nous finirons par vaincre cette maladie. Voilà pourquoi le soutien à des institutions comme l'IRCM est si important. Et je suis très heureuse que Transat nous donne cette grande poussée d'espoir en s'associant à l'IRCM. »

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances, qui oeuvre dans le transport aérien, l'hôtellerie, les forfaits voyages et la distribution. Surtout présente au Canada, en Europe, au Mexique et dans les Caraïbes, Transat propose quelque 25 pays de destination et distribue des produits dans plus de 50 pays. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016. Complice par excellence des vacanciers, Transat fête ses 30 ans en 2017 (TSX : TRZ).

À propos de la Fondation de l'IRCM

La Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un partenaire indispensable pour l'Institut. Grâce à des personnes engagées qui ont à coeur le présent et l'avenir de l'IRCM, la Fondation s'acquitte de sa mission qui permet de soutenir les travaux de recherche, le développement technologique et les activités de formation de l'IRCM, favorisant ainsi son essor.

À propos de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

Fondé en 1967, l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est un organisme à but non lucratif qui effectue de la recherche biomédicale fondamentale et clinique en plus de former une relève scientifique de haut niveau. Doté d'installations technologiques ultramodernes, l'Institut regroupe 33 équipes de recherche qui oeuvrent notamment dans le domaine du cancer, de l'immunologie, de la neuroscience, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de la biologie des systèmes et de la chimie médicinale. L'IRCM dirige également une clinique de recherche spécialisée en hypertension, en cholestérol, en diabète et en fibrose kystique ainsi qu'un centre de recherche sur les maladies rares et génétiques chez l'adulte. L'IRCM est affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill. Sa clinique est affiliée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). L'IRCM reçoit l'appui du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec. En 2017, l'IRCM célèbre son 50e anniversaire avec fierté.

