Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procèdera à une annonce d'investissements en santé mentale







QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, procèdera à une annonce d'investissements pour améliorer les soins et les services offerts en santé mentale au Québec.

DATE : Le vendredi 28 avril 2017



HEURE : 11 h



ENDROIT : Institut universitaire en santé mentale de Montréal Salle BE-322-09, Pavillon Bédard, 3e étage 7401, rue Hochelaga, Montréal (QC) H1N 3M5

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 17:20 et diffusé par :