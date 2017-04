Soutien important pour la rénovation du Club de Curling de Rosemère







Le gouvernement du Canada appuie ce projet communautaire des Basses-Laurentides

ROSEMÈRE, QC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, Linda Lapointe, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, une contribution non remboursable de 83 642$ pour la rénovation du Club de Curling de Rosemère.

Cet important appui du gouvernement du Canada, consenti en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettra de soutenir à 40 % le projet qui consiste à changer le système de déshumidification, ainsi que le système de réfrigération en lien avec les infrastructures de curling. La valeur totale du projet de rénovation est évaluée à 209 106 $.

Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, sous le thème « Une économie axée sur une croissance propre », une multitude de projets communautaires portant sur la rénovation furent approuvés d'un océan à l'autre, comme celui du Club de Curling de Rosemère.

Tout comme l'objectif du PIC150, le projet de rénovation du Club de Curling de Rosemère contribuera à stimuler l'économie à court terme, grâce aux retombées engendrées par les activités prévues au projet et à la croissance à long terme à travers une vitalité et un dynamisme accru de la collectivité.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le soutien de DEC pour la rénovation et la réfection de projets d'infrastructures communautaires est une mesure clé de développement économique pour Rivière-des-Mille-Îles et la municipalité de Rosemère. Je suis bien heureuse aujourd'hui d'avoir fait l'annonce, au nom de mon collègue Navdeep Bains. »

Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui du Club de Curling de Rosemère, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

