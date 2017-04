Fin du conflit de travail chez Multi-Marques de Canada Bread - Les salarié-es adoptent l'entente de principe







LAVAL, QC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de distribution Multi-Marques-Laval (CSN) ont voté en faveur d'une entente de principe intervenue durant la nuit du 26 au 27 avril. Rappelons que la compagnie avait mis ses 120 salarié-es de l'établissement de Laval en lock-out, le 1er avril.

Parmi les gains obtenus par le syndicat, notons diverses améliorations pour les travailleurs temporaires, la création de postes réguliers, de meilleures dispositions concernant l'affichage et l'accès aux postes ainsi que des bonifications aux assurances collectives et au régime de retraite. Les dispositions en santé et sécurité au travail ont été renforcées et des améliorations ont été apportées à l'organisation du travail et aux articles couvrant les changements technologiques.

En ce qui a trait aux salaires, la convention collective d'une durée de cinq ans prévoit des augmentations annuelles variant de 1,5 % à 2 % par année pour un total de près de 9 %. L'augmentation de 1,5 % la première année sera rétroactive à la date d'échéance de la précédente convention collective, soit le 23 septembre 2016.

« Nous sommes heureux d'en être arrivés à cette entente dans un contexte difficile. Nous croyons encore qu'il aurait été possible de la négocier sans conflit de travail, réagit le président du syndicat, Pascal René-De Cotret. Je suis extrêmement fier de la détermination dont ont fait preuve nos membres. Ils ont su tenir la minute de plus, c'est ce qui nous a permis de régler ce conflit de manière satisfaisante ».

Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN) au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux.

SOURCE CSN

