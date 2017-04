137 routes améliorées dans le but d'accroître la sécurité et de soutenir l'activité économique à Winnipeg







WINNIPEG, le 27 avril 2017 /CNW/ - Il est crucial d'avoir des routes modernes et efficaces pour favoriser et soutenir l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les gouvernements du Canada et du Manitoba reconnaissent ce fait et continuent d'investir dans les routes de Winnipeg dans le but de les rendre plus sécuritaires et plus fiables pour les résidents qui en dépendent chaque jour.

En 2016, Winnipeg a été en mesure d'améliorer 137 routes grâce, en partie, à un financement de 36,5 millions de dollars versé à la Ville dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral. Que ce soit pour de petits projets visant par exemple la réfection de trottoirs et l'asphaltage de voies granulaires, ou d'importants travaux de reconstruction et de réfection de routes principales, ces investissements aident à améliorer les déplacements sur l'ensemble du territoire de Winnipeg. Pour obtenir la liste complète des projets d'amélioration de routes proposés pour 2016.

La Ville a également utilisé une partie de son allocation annuelle au titre du FTE pour améliorer ses services de transport en commun partout dans la ville en 2016.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba continueront d'investir dans les routes et les ponts de Winnipeg puisqu'ils reconnaissent que cela permet de soutenir les entreprises locales, d'accroître le tourisme et d'aider à faire en sorte que les résidents puissent se déplacer de manière sécuritaire et efficace partout dans la ville.

Citations

« Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne aux collectivités la souplesse nécessaire pour consacrer du financement aux projets d'infrastructure dont elles ont le plus besoin. Ici à Winnipeg, l'amélioration des routes et des trottoirs constitue une priorité, et ces projets permettent de rendre le réseau de transport de la ville plus efficace et plus fiable, ce qui aide les enfants à se rendre à l'école en toute sécurité et aux travailleurs de se rendre au travail à l'heure. Ces projets permettront aussi de diminuer les coûts de réparation des véhicules et d'améliorer la sécurité et la qualité de vie des résidents pendant de nombreuses années. »

L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles

au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'engagement qu'a pris notre gouvernement envers les collectivités et à l'égard des infrastructures publiques permet aux collectivités du Manitoba de répondre à leurs priorités en infrastructure tout en favorisant la croissance économique, un niveau de vie élevé, ainsi qu'un environnement sain et sécuritaire. Nous sommes heureux d'appuyer les efforts de leadership déployés par Winnipeg pour mettre en place des infrastructures améliorées, telles que de meilleures routes et de meilleurs trottoirs pour nos citoyens. »

L'honorable Eileen Clarke, ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités

« Nous savons que l'amélioration de nos routes constitue la première priorité de la population de Winnipeg, alors nous investissons des sommes records dans les routes et les trottoirs grâce au Fonds de la taxe sur l'essence. Des infrastructures routières plus modernes et plus fiables sont bénéfiques pour l'économie de Winnipeg et la qualité de vie des citoyens. »

Conseiller municipal Marty Morantz, président, comité de politiques permanent chargé du renouvellement des infrastructures et des travaux publics

Faits en bref

En 2016-2017, le gouvernement du Canada a mis 68,7 millions de dollars à la disposition des collectivités du Manitoba dans le cadre du transfert annuel du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. À la fin de 2016-2017, le gouvernement du Canada a transféré au Manitoba , sous forme de complément au FTE fédéral, un montant additionnel de 835 093 $ constituant des fonds inutilisés au titre des programmes de financement antérieurs. Une autre somme de 68,7 millions de dollars (allocation régulière) sera mise à la disposition des municipalités en 2017-2018 pour leurs priorités en matière d'infrastructures communautaires.

a reçu une allocation de 41,9 M$ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral. Le FTE fédéral fournit chaque année aux municipalités canadiennes un financement à long terme permanent, prévisible et indexé qui les aide à construire et à remettre en état des infrastructures publiques locales. Il permet aux collectivités locales de bénéficier de la souplesse nécessaire pour faire des investissements stratégiques dans 18 catégories de projets différentes, comme les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau potable et aux eaux usées, et les installations récréatives.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques. Le Budget 2017 propose plus de 10,1 milliards de dollars pour des projets visant le commerce et le transport partout au Canada . Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Document d'information

Projets routiers à l'échelle locale et régionale dans la ville de Winnipeg - affectations aux projets en 2016

La Ville de Winnipeg a utilisé une partie de son affectation de 2016, au titre du Fonds de la taxe fédérale sur l'essence, pour financer les projets suivants visant à améliorer ses routes :

Description des projets Routes Préservation - Fraisage et pavage Avenue Portage - Minto à Empress Rue Main - Mountain à Redwood Rue Main - Inkster à Mountain Rue Isabel - Notre Dame à William Avenue Notre Dame - Wall à Arlington Chemin Academy - Stafford au pont Maryland Chemin Academy - Campbell à Renfrew Boul. Lagimodiere - Dugald à Marion Chemin St Mary's - St Anne's à Lyndale Rue Watt - Chalmers à Nairn Reconstruction et réfection majeure Route Pembina en direction sud - Tronçon nord du boul. Bairdmore à la promenade Kirkbridge Avenue Ness en direction est - Overdale à Rutland Avenue Sargent - Victor à Arlington Chemin Academy - Harrow à Stafford Rue Maryland - Ellice à Portage Rue Maryland - Portage à Broadway Rue Archibald - Watt au no 80, rue Archibald jusqu'à Nairn Rue Keewatin en direction sud - Logan à Notre-Dame Avenue Logan - Keewatin à Blake Route Pembina - Grant à Osborne Avenue Corydon en direction ouest - Montrose à Niagara Réfection de la chaussée Intersection du boul. Grassie et du boul. Lagimodiere Renouvellement des voies - Promenade Chancellor / rue Waverley - de la route Lake Lindero à la route Lake Crest - Avenue Cork / avenue Armstrong - de la rue Salter à la promenade Sly - Avenue Partridge / avenue Royal - de la rue Salter à la rue Powers - Avenue Taylor / voies ferrées du CN - des voies ferrées du CP à Renfrew Bay - Route Palk / avenue Grosvenor - du croissant Wellington à la rangée Ruskin - Rue Cordova / rue Campbell - de Kingsway à l'avenue Grosvenor - Route Jake Crest Nord - de la rue Waverley à la promenade Chancellor - Avenue Grosvenor / avenue Dorchester - bordées par l'avenue Grosvenor, l'avenue Dorchester, la rue Lilac et la rue Wentworth - Place Kramble - bordée par la route Crossgate, le boul. Whitehall et le boul. St. Martin - Rue Oxford / rue Cambridge - bordées par la rue Oxford, la rue Cambridge, l'avenue Grosvenor et l'avenue Corydon - Avenue Stradbrook / avenue Wardlaw - bordées par l'avenue Stradbrook, l'avenue Wardlaw, la rue Scott et la rue Donald - Rue Waterloo / rue Ash - bordées par la rue Waterloo, la rue Ash, le croissant Wellington et le chemin Academy - Rue Waverley / rue Oxford - bordées par la rue Waverley, la rue Oxford, l'avenue Grosvenor et l'avenue Kingsway - Rue Chestnut / rue Walnut - bordées par la rue Chestnut, la rue Walnut, l'avenue Westminster et l'avenue Preston - Rue Fife / rue McPhillips - l'îlot urbain sud/nord le plus à l'est bordé par les rues Fife et McPhillips et les avenues Troy et Chamberlain - Rue Garfield Nord / rue Sherburn - bordées par la rue Garfield Nord, la rue Sherburn et l'avenue Notre-Dame - Rue Main (avenue Semple / avenue Burrin) - l'îlot urbain sud/nord le plus à l'ouest bordé par la rue Main, la rue Scotia, l'avenue Semple et l'avenue Burrin - Rue Main (avenue Kingsbury / avenue Royal) - l'îlot urbain sud/nord le plus à l'ouest bordé par la rue Main, la rue Scotia, l'avenue Kingsbury et l'avenue Royal - Rue Newman / place Basswood - bordées par la rue Newman, la place Basswood, l'avenue Wolseley et l'avenue Portage - Avenue Perth / avenue Jefferson - le coin sud/est de l'îlot urbain bordé par l'avenue Perth, l'avenue Jefferson, la rue St. Andrews et la rue Powers - Rue Victor / rue Agnes - bordées par la rue Victor, la rue Agnes, l'avenue Ellice et l'avenue Sargent - Rue Young / rue Spence - bordées par la rue Young, la rue Spence, l'avenue Sargent et l'avenue Cumberland Améliorations des rues à l'échelle locale - Croissant Saulteaux (tronçon ouest) - du chemin Murray Park à la rue Moray - Rue De Baets - du chemin Paquin à la rue Camiel Sys - Avenue Mathers - de la rue Ash à la rue Campbell - Réfection du béton - Avenue Lorette - de la rue Arbuthnot à la rue Stafford - Remise en état - Avenue Scotland - de la rue Wentworth à 50 m à l'ouest - Réfection du béton - Avenue Jessie - de la rue Nassau Nord à la rue Daly Nord - Réfection du béton - Rue Cockburn Sud - de l'avenue Kylemore à l'avenue Rathgar - Réfection de l'asphalte - Avenue Vivian, de la rue Des Meurons au chemin St. Mary's - Avenue Portland, du chemin St. George à la rue Neepawa - Avenue Traverse, du croissant Enfield au chemin St. Mary's - Avenue Dussault, du chemin Cottonwood à Bibeau Bay - Boul. Barker en direction nord et en direction sud, du boul. Robin au boul. Barker (tronçon sud) - Rue Stack, du boul. Robin au boul. Barker (tronçon sud) - Promenade Acheson, de la limite ouest à la promenade Authur Creek - Place Sonnichsen, de la promenade Acheson à la promenade Authur Creek - Croissant Goodridge, de la promenade Acheson à la promenade Authur Creek Asphaltage des voies granulaires Voies est-ouest bordées par : - Avenue Lennox - avenue Fernwood - chemin St. Anne's - chemin St. Andrew - Avenue Poplarwood - avenue Berrydale - rue Neepawa - chemin St. Mary's et rue Neepawa, de l'avenue Poplarwood à la voie au nord de l'avenue Berrydale - Avenue Poplarwood - avenue Berrydale - rue Neepawa - chemin St. David - Avenue Stranmillis - avenue Imperial - rue Des Meurons - chemin St. Anne's Toutes les voies bordées par : - Avenue Wingham - avenue Bayfield - promenade Claydon et la première voie nord-sud à l'est du chemin St. Anne's; La voie au sein de l'îlot urbain bordé par : - Rue Kitson - rue Hanbury - rue Kenny - avenue Tache Couche mince en asphalte bitumineux à l'échelle locale - Tronçon sud du croissant Amarynth - No 36 croissant Amarynth / chemin School - Boul. Ayr - boul. Kelvin / avenue Grant - Promenade Bellemer - boul. Grandmont / rue Le Maire - Croissant Cannes - promenade Mandalay / avenue Jefferson - Voie Carlos - Croissant Carlotta - Chancery Bay - avenue Burland - Rue Emily - avenue McDermot / avenue Notre Dame - Chemin Gascon - avenue Forrester / avenue Woodydell - Avenue Glasgow - avenue McDermot / avenue Notre Dame

Croissant Hewitt - de l'avenue Eldridge à la rue Haney - Place Hyatt - de la rue Dakota à la promenade Novavista - Croissant Jonathan - de la promenade Forest Cove à la voie Rose Hill - Avenue Killarney - du chemin Caledon à Acadia Bay - Promenade La Porte - rue Le Maire jusqu'à la fin - Rue Lanark - de Kingsway au chemin Academy - Promenade Linden Ridge - de la promenade Falcon Ridge à la promenade Laurel Ridge - Avenue Livinia - de la rue Knox au boul. Buchanan - Avenue Manitoba - de la rue Salter à la rue McGregor

Ruelle Manor House - Promenade Mapleglen - Croissant Mansard - Avenue Jefferson - Ruelle Marquis - de la route Margate au croissant Madrigal - Chemin Monticello - Boul. Scurfield - Chemin Prescott - de l'avenue Leeds à l'avenue Ryerson - Rond-point Strand - Croissant Charing Cross - Tamarac Bay - Boul. Lakewood - Thunder Bay - de l'avenue Woodydell à la rue Brampton - Avenue Wellington - de l'extrémité est à la rue Empress - Route Westmoreland - de la promenade Columbia à la route Sheffield - Place Woodcott - de la promenade Duncan Norrie à la promenade Lindenwood Ouest - Chemin Beliveau Est - du chemin St. Anne's à la rue Marlene - Rue Cusson - de la rue Archibald à la rue Evans - Rue Edgewood - de la rue Des Meurons jusqu'à la fin - Avenue Emerson - de la rue Rothesay à la route Henderson - Chemin Foxborough - Promenade Alex Taylor - Rue Gareau - de la rue Archibald à la rue Evans - Rue Guilbault - de la rue Des Meurons jusqu'à la fin - Avenue Herbert - de la rue Cameron à la rue Foster - Avenue Larche Ouest - de la rue Winona à la rue Day - Avenue McMillan - de la rue Stafford à la rue Lilac - Rue Prosper - de la rue Archibald jusqu'à la fin - Croissant Rizer - de la rue Louelda à l'avenue Kimberly - Rizzuto Bay - de l'avenue Rougeau à l'avenue Rougeau - Rue Spence - de l'avenue Sargent à l'avenue Ellice - Promenade Tamarind - de la voie Whellams jusqu'à la fin - Chemin Willow Point - du chemin Pebble Beach au croissant Willowlake Renouvellement des trottoirs - Avenue Ravelston Ouest (côté nord), du chemin Plessis à la rue Hoka - Avenue Edison, de Broad Bay à la place De Graff - Avenue Matheson, de la rue McGregor à la rue Salter - Avenue Lisgar (côté sud), de la rue Austin N. à la rue Beaconsfield - Avenue Rosseau Est, de l'avenue Ravelston Est à la rue Leola - Boul. Manchester Nord (côté nord), de la rue Wildwood au chemin Point - Avenue Edderton (côté sud), de la rue Beaumont à la rue Daniel - Avenue Aberdeen (côté sud), de la rue Main jusqu'à l'extrémité est - Avenue Alfred, de la rue Arlington à la rue McKenzie - Avenue St. Anthony, de la rue Salter à la rue Main - Avenue Berrydale, du chemin St. Anne's à l'extrémité est - Avenue Blenheim (côté sud), du chemin St. Anne's à la rue Des Meurons - Avenue Blenheim (côté nord), du chemin St. Anne's à la rue Overton - Rue Dubuc (côté sud), du croissant Enfield à la rue Des Meurons - Croissant Enfield (côté sud), du chemin St. Mary's à la rue Dubuc - Avenue Rathgar, de la rue Daly Sud à la rue Osborne - Avenue Rathgar (côté nord), de la rue Cockburn Sud à la rue Argue - Boul. Provencher (côté nord), de la rue Archibald à la rue Nadeau - Rue Des Meurons (côté ouest) du boul. Provencher à l'avenue De La Cathedrale - Avenue Corydon (côté nord) du chemin Sir John Franklin à la rue Lindsay - Avenue Taylor (côté nord), de la rue Renfrew à la rue Lindsay - Avenue Tuxedo (côté nord), du boul. Edgeland au boul. Chataway - Rue Arlington (côté est), de l'avenue Notre Dame à l'avenue Wellington Pont Disraeli Conception, construction et financement du pont Disraeli et du passage supérieur Route Chief Peguis Conception, construction et financement de la route Chief Peguis

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets individuels de la liste ci-dessus, veuillez transmettre vos questions à la Ville de Winnipeg.

