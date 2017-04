Programme Québec branché - Des projets reçus pour toutes les régions du Québec







QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Près de 240 projets ont été soumis dans le cadre de l'appel de projets du programme Québec branché, qui s'est déroulé du 19 décembre 2016 au 20 avril dernier. Des projets ont été soumis dans toutes les régions admissibles à ce programme.

La prochaine étape consiste à analyser les propositions reçues et à déterminer celles qui seront choisies par l'entremise d'un comité de sélection mis sur pied à cet effet. Les premiers projets retenus pourraient être dévoilés dès l'automne prochain.

Rappelons que le programme Québec branché vise à offrir aux citoyens, aux entreprises et aux organismes situés en milieu rural un service Internet haute vitesse de qualité à un coût comparable à celui offert en milieu urbain. Il est piloté en concertation avec le gouvernement fédéral et son programme Brancher pour innover, notamment en ce qui a trait à l'analyse des projets reçus dans le cadre des deux programmes.

« Desservir l'ensemble des régions du Québec avec Internet haute vitesse est une priorité pour notre gouvernement. La haute vitesse est essentielle pour attirer des entreprises et de nouveaux résidents en plus d'assurer le maintien de la vitalité des régions. Les municipalités, les organismes et les entreprises ont répondu à l'appel pour le programme Québec branché, et je m'en réjouis. Je souhaite pouvoir procéder à une série d'annonces en marge du dévoilement de la Stratégie numérique l'automne prochain. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Le programme Québec branché vise à répondre aux besoins des milieux ruraux pour des services Internet haute vitesse et à y favoriser l'arrivée et la rétention de citoyens et d'organismes de même que l'attraction et la création de nouvelles entreprises.

Une enveloppe de 100 millions de dollars sur cinq ans est ainsi destinée à brancher les régions du Québec.

