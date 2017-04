Fermeture du pont Alexandra durant les travaux de réparation de l'acier

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux d'optimisation de l'autoroute 25 et d'amélioration des accès au port...

La Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein soutiendra les travaux du laboratoire de Jean-François Côté. MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Transat A. T. inc. et la Fondation de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)...

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la...

GATINEAU, QC, le 27 avril 2017 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) informe tous les usagers que la voie en direction d'Ottawa de la traverse des Chaudières sera fermée du 28 avril 2017, à 20 h, au 1er mai 2017, à 5 h, en...

MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, et le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, avisent les représentants des...