Enquête des États-Unis sur les importations d'aluminium - « L'aluminium québécois ne doit pas faire les frais de cette étude », Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - L'annonce faite par l'administration Trump de mener une enquête sur les importations d'aluminium aux États-Unis préoccupe les membres des sections locales d'Unifor du secteur de l'aluminium qui espèrent que les conclusions s'attarderont aux réels problèmes dans ce marché.

« L'aluminium produit au Québec est parmi le plus propre et le plus vert. En ce sens, on a confiance en notre produit. Le vrai problème vient de la production chinoise qui inonde les marchés avec un produit qui en plus a été fabriqué avec de l'énergie fossile, principalement du charbon », a commenté Alain Gagnon, président de la section locale 1937.

Comme c'est le cas dans le secteur du bois d'oeuvre, le syndicat Unifor recherche des ententes équitables en matière de commerce international afin que les partenaires commerciaux y trouvent tous leur compte.

« Le fédéral doit prendre cette action au sérieux et se positionner rapidement pour soutenir notre industrie. Notre production comporte des avantages stratégiques alors qu'on la fabrique à partir d'une énergie renouvelable (l'électricité) , que nous sommes à proximité des marchés, que nos coûts sont bas et que le produit est de haute qualité. Ça représente bien des atouts dans les mains du fédéral pour pouvoir assurer la défense de l'industrie », a pour sa part commenté Renaud Gagné, directeur québécois.

Il ne faut pas minimiser non plus le fait que les exportations d'aluminium canadien assurent du travail à plus de 160 000 personnes au sud de la frontière qui font des pièces à partir de la matière première. « Les Américains devront considérer ces chiffres dans l'équation », ont conclu les dirigeants syndicaux.

Le syndicat Unifor représente près de 1500 membres dans l'industrie de l'aluminium au Québec.

