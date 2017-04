Weatherford publie son rapport annuel numérique pour l'année 2016







BAAR, Suisse, 27 avril 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) annonce aujourd'hui à ses actionnaires, clients et employés qu'elle a publié son rapport annuel pour l'année 2016. Le rapport numérique et interactif expose les réalisations stratégiques de l'entreprise tout au long de l'année 2016 et discute de ses priorités pour l'année à venir :

Vous pouvez découvrir le communiqué de presse multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/7941151-2016-weatherford-annual-report/

Éléments marquants du rapport et liens principaux :

Rapport annuel de Weatherford pour l'année 2016 ? Un affichage interactif des étapes opérationnelles fournit un résumé rapide de l'année.

? Un affichage interactif des étapes opérationnelles fournit un résumé rapide de l'année. Lettre du président du conseil d'administration ? William E. Macaulay , président du conseil d'administration, souligne 2016 comme une étape de transition et fait part de son enthousiasme pour le prochain chapitre que Weatherford va écrire et qui sera dirigé par notre président et président-directeur général nouvellement nommé, Mark A. McCollum .

? , président du conseil d'administration, souligne 2016 comme une étape de transition et fait part de son enthousiasme pour le prochain chapitre que Weatherford va écrire et qui sera dirigé par notre président et président-directeur général nouvellement nommé, . Notre accent mis sur la clientèle ? En tant que leader du secteur dans la construction de puits et l'optimisation de la production, Weatherford expose la façon dont ses dernières technologies renforcent l'efficacité grâce à l'intégration.

? En tant que leader du secteur dans la construction de puits et l'optimisation de la production, Weatherford expose la façon dont ses dernières technologies renforcent l'efficacité grâce à l'intégration. Sécurité et qualité de service ? La société a établi un nouveau record pour la sécurité, une réussite qui a été reconnue par ses clients et par plusieurs organisations de l'industrie.

? La société a établi un nouveau record pour la sécurité, une réussite qui a été reconnue par ses clients et par plusieurs organisations de l'industrie. Nos équipes ? L'entreprise célèbre ses équipes de pointe et son unité comme « One Weatherford ».

? L'entreprise célèbre ses équipes de pointe et son unité comme « ». Notre durabilité ? Weatherford présente son comité de durabilité et souligne son ferme engagement à l'égard de la responsabilité environnementale, sociétale et de gouvernance.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. L'entreprise exerce ses activités dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 880 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 29 500 personnes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.weatherford.com et vous connecter avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts : Christoph Bausch +713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier









Karen David-Green +713.836.7430

Vice-présidente ? Relations avec les investisseurs, marketing et communications



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 16:15 et diffusé par :