Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent dans l'infrastructure de l'Université Mount Royal

L'investissement de 5 millions de dollars favorisera la création d'emplois, les activités de recherche et l'innovation

CALGARY, le 27 avril 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde une grande importance au rôle que jouent les établissements d'enseignement postsecondaire. En effet, ces établissements aident les jeunes Canadiens à obtenir l'éducation et la formation dont ils ont besoin pour entreprendre leur future carrière et grossir les rangs d'une classe moyenne robuste et prospère. L'investissement fédéral-provincial de 5 millions de dollars accordé aujourd'hui à l'Université Mount Royal y contribuera en permettant à l'établissement d'offrir la formation nécessaire à l'occupation des emplois bien rémunérés de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain.

L'investissement a été annoncé par le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Kent Hehr, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à faire de notre pays un pôle mondial de l'innovation afin d'appuyer la création d'emplois, de stimuler la croissance dans toutes les industries et de rehausser la qualité de vie des Canadiens. Cet investissement est un bel exemple de ce que fait le gouvernement pour que cette vision devienne réalité.

L'Université Mount Royal utilisera ces fonds pour mettre à niveau les systèmes d'énergie et de ventilation de l'édifice principal de son campus, ce qui réduira la consommation d'énergie et les frais de fonctionnement, tout en rendant les lieux plus confortables pour les professeurs et les étudiants.

L'Université se servira également des fonds pour rénover des installations afin d'en accroître la viabilité environnementale et pour établir un carrefour de l'innovation sociale. Les entreprises et les organismes ayant un mandat social fort pourront utiliser les locaux de travail et d'apprentissage du Carrefour pour se réunir, apprendre, innover et collaborer à la réalisation de projets.

Le financement accordé à l'Université Mount Royal se répartit comme suit :

3 millions de dollars du gouvernement du Canada ;

; 2 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta ;

; 1 million de dollars de l'Université et d'autres sources.

L'investissement total des partenaires s'établit à 6 millions de dollars.

Au total, les universités et les collèges de l'Alberta recevront plus de 500 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement provincial, des établissements eux-mêmes et de sources privées. Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

Citations

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un pas de plus pour concrétiser la vision du gouvernement et faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Kent Hehr

« Ces investissements d'envergure permettront aux étudiants albertains de mettre toutes les chances de leur côté, car ils évolueront dans plusieurs nouveaux environnements d'apprentissage plus modernes. Ils contribueront aussi à créer des emplois essentiels à la croissance économique. »

-- Le ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta, l'honorable Marlin Schmidt

« L'Université Mount Royal est reconnaissance pour ce généreux financement qui nous a été accordé. La mise à niveau de notre infrastructure mécanique nous aidera à réaliser des gains en matière d'efficacité énergétique et à réduire notre empreinte environnementale. En outre, le Carrefour de l'innovation sociale nous permettra de favoriser le regroupement des étudiants, des représentants du monde des affaires et des organismes sans but lucratif, ce qui se traduira par des retombées positives pour toute la collectivité. Grâce au financement obtenu, tout est maintenant possible. »

-- Le recteur de l'Université Mount Royal, David Docherty

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 225 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements en Alberta . L'Université Mount Royal reçoit 3 millions de dollars du gouvernement du Canada pour effectuer des rénovations et des travaux de mise à niveau.

investit plus de 225 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements en . L'Université reçoit 3 millions de dollars du gouvernement du pour effectuer des rénovations et des travaux de mise à niveau. Cet investissement s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada , qui vise à assurer que notre pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

, qui vise à assurer que notre pays est concurrentiel à l'échelle internationale sur le plan de la recherche, de la transformation d'idées en nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international. Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure durable et verte.

