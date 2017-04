Nouvelles responsabilités pour les gestionnaires de portefeuille Ramona Persaud et Matthew Fruhan







TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity Investments Canada), l'une des plus importantes sociétés de placement au Canada, a annoncé aujourd'hui les affectations suivantes de gestionnaires de portefeuille suite au communiqué de presse du 7 avril 2017 annonçant le départ à la retraite du gestionnaire de portefeuille James Morrow :

À compter du 1 er mai 2017, la gestionnaire de portefeuille Ramona Persaud assurera la cogestion des Fonds Fidelity Dividendes américains et Fidelity Dividendes américains - Enregistré, du Mandat privé Fidelity Dividendes américains et de la Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains aux côtés du gestionnaire de portefeuille James Morrow . Lorsque

M. Morrow prendra sa retraite le 31 décembre 2017, M me Persaud deviendra gestionnaire de portefeuille principale de ces fonds.



M. Fruhan deviendra gestionnaire de portefeuille principal de ces portefeuilles. Adam Kramer continuera d'être le gestionnaire de portefeuille principal de l'ensemble du Fonds Fidelity Revenu élevé tactique.

Les objectifs de placement de ces fonds demeureront inchangés.

« Mme Persaud et M. Fruhan mettront à profit leur vaste expérience en gestion de placement dans leurs nouvelles responsabilités. Au nom de l'équipe de Fidelity Investments Canada, je tiens à les féliciter »,

a déclaré Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada.

À propos de Ramona Persaud

Ramona Persaud est entrée au service de Fidelity Investments en 2003. Elle gère actuellement une partie des portefeuilles des Fonds Fidelity Dividendes mondiaux et Revenu mensuel mondial pour les investisseurs canadiens. Elle est également chargée de la gestion d'un certain nombre de portefeuilles d'actions pour les investisseurs américains.



À propos de Matthew Fruhan

Matt Fruhan est entré au service de Fidelity Investments en 1995. Il assure la gestion de nombreux portefeuilles d'actions pour les investisseurs américains.

Fidelity Investments Canada

Fidelity Investments Canada fait partie d'un groupe plus vaste de sociétés collectivement appelées « Fidelity Investments », l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde. Fidelity Investments Canada gère une somme totale de 133 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement et d'actifs institutionnels. En date du 31 mars 2017, ce montant englobe un actif de 23 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations déterminées publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, internationaux et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées et le programme destiné aux clients fortunés désigné Programme de placement privé de Fidelity. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

