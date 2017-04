Air China annonce de nouvelles routes aériennes Pékin-Astana et Pékin-Zurich







PÉKIN, 27 avril 2017 /PRNewswire/ -- Le 27 avril, Air China a tenu une conférence de presse à Pékin pour annoncer le lancement de deux nouvelles routes aériennes entre Pékin et Astana d'un côté, Pékin et Zurich de l'autre. Devant être ouvertes en juin, ces deux nouvelles routes offriront des connexions directes entre la Chine, le Kazakhstan et la Suisse.

La route aérienne Pékin-Astana sera lancée le 1er juin. Située au Kazakhstan, Astana est l'une des plus jeunes capitales au monde. Elle jouit d'une réputation comme l'une des villes les plus joyeuses et les plus modernes d'Asie centrale. Le lancement de la route Pékin-Astana d'Air China coïncide avec l'Expo universelle 2017, qui se tiendra à Astana en juin. L'évènement devrait attirer des visiteurs du monde entier.

La Chine a une longue trajectoire de relations amicales avec le Kazakhstan. Le contact entre les deux nations remonte à la dynastie des Hans occidentaux, époque à laquelle le diplomate chinois Zhang Qian a visité la région. Nos seulement le Kazakhstan est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Chine dans la Communauté des États indépendants (CEI), mais il est également l'un des pays les plus importants dans la région de la ceinture économique de la Route de la soie. La route Pékin-Astana va apporter une nouvelle connexion directe entre la Chine et le Kazakhstan et faciliter l'énergie, le transport, le tourisme, la culture et la collaboration commerciale entre les deux pays.

La route Pékin-Zurich sera lancée le 7 juin. Hébergeant les sièges sociaux, mondiaux et européens, de plus de 100 banques, Zurich est entourée par le célèbre lac de Zurich et par les Alpes, ce qui en fait une destination prisée par les touristes du monde entier. L'élégance de la ville, son caractère décontracté et la beauté des environs en font l'une des villes à la meilleure qualité de vie au monde. Au cours des dernières années, la Chine et la Suisse ont entretenu de nombreux échanges de haut niveau, et les relations commerciales bilatérales ont pris de plus en plus d'ampleur. Pendant une visite officielle en Suisse du président Xi Jinping en janvier dernier, les deux pays ont décidé de collaborer sur un certain nombre d'aspects pour promouvoir l'initiative « Une route, une ceinture » (OBOR selon l'anglais). Ces aspects portent notamment sur la construction d'infrastructures, la finance, les assurances et l'industrie. Les deux pays se sont aussi mis d'accord pour lancer « l'année du tourisme sino-suisse » 2017, afin de stimuler le nombre de touristes. En plus de la nouvelle route Pékin-Zurich, Air China vole aussi de Pékin à Genève, et offre ainsi aux passagers un choix de connexions pratiques et directes entre la Chine et la Suisse.

Lors de sa récente conférence de presse, le vice-président d'Air China, Ma Chongxian, a expliqué la stratégie de croissance de la compagnie : « Au cours des dernières années, Air China a étendu le réseau de ses routes aériennes pour répondre aux besoins des passagers. En opérant à partir de nos trois centres à Pékin, Chengdu et Shanghai, nous prévoyons d'améliorer les connexions à un certain nombre de destinations en Europe, Amérique, Asie, Afrique et Australasie. L'initiative OBOR de la Chine a aussi créé de nouvelles opportunités pour l'expansion de notre réseau de routes internationales ». En 2015, Air China a lancé plusieurs routes entre Pékin et les villes primordiales de la région OBOR, notamment Minsk, Budapest, Varsovie, Kuala Lumpur, Mumbai, Colombo et Islamabad. En tant que seule compagnie aérienne nationale emblématique de la Chine, Air China est engagée à l'égard de la responsabilité sociétale des entreprises et joue un rôle important pour faciliter la mise en oeuvre de stratégies nationales essentielles, telles que l'initiative OBOR et la « stratégie de vocation mondiale », qui encouragent les entreprises chinoises à investir à l'étranger.

Informations sur les vols :

Pékin-Astana : vol numéro CA791/2. Trois vols hebdomadaires (mardi, jeudi et dimanche) opérés par des Airbus A320. Le vol au départ de la Chine décolle de Pékin à 17 h 20 et arrive à 21 h 00 ; le vol à destination de Pékin décolle d'Astana à 22 h 30 et arrive à 5 h 30 (tous les horaires sont exprimés en heure locale).

Pékin-Zurich : vol numéro CA781/2. Quatre vols hebdomadaires (mardi, mercredi, jeudi et dimanche). Le vol au départ de la Chine décolle de Pékin à 2 h 35 et arrive à 7 h 25 ; le vol à destination de Pékin décolle de Zurich à 12 h 55 et arrive à 5 h 05 (tous les horaires sont exprimés en heure locale). Les vols seront opérés par des Airbus A330-200, dotés de sièges de classe Affaires qui peuvent complètement s'incliner à 180 degrés. Les sièges de classe économique Premium offrent 120 % de plus d'espace pour les jambes que la classe économique normale, et les sièges de la classe économique sont conçus de manière ergonomique pour réduire la fatigue. Tous les sièges sont équipés d'un système de divertissement personnel.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152745/air_china_logo.jpg

