Le ministre Luc Fortin annonce un accord de principe de 757 000 $ pour la rénovation du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui







QUÉBEC, le 27 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, annonce un accord de principe de 757 000 $ pour la rénovation du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui.

Ce projet de maintien des actifs du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui permettra de garder en bon état le bâtiment et ses équipements, en plus d'améliorer le confort et l'accessibilité des espaces d'accueil du Centre. Les interventions les plus importantes visent le réaménagement de la billetterie et du hall d'entrée, la restauration des lucarnes et le remplacement de la toiture, ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés.

Fondé en 1968, le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui est, depuis bientôt 50 ans, un théâtre d'auteurs où le texte dramatique constitue à la fois le point de départ et le centre des projets artistiques. Il se consacre exclusivement à la création, à la production et à la diffusion de la dramaturgie québécoise et canadienne d'expression française.

Citations :

« Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui a joué un rôle clé dans l'évolution et la vitalité du théâtre québécois, en proposant une vision toujours renouvelée de la dramaturgie. Le projet de rénovation et d'acquisition d'équipements permettra à l'équipe du Centre de continuer à faire découvrir et rayonner la dramaturgie québécoise d'expression française dans des conditions optimales. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui fait partie de ces institutions qui consolident Montréal dans sa position de pôle culturel et d'incubateur de création. Par ce projet, le gouvernement investit dans le Montréal moderne et dynamique où il fait bon vivre, étudier, créer et innover. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« En raison de la mission unique du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, la seule institution théâtrale entièrement dédiée au théâtre d'auteurs québécois et franco-canadiens, nous sommes heureux de compter sur le soutien du gouvernement du Québec afin d'assurer de meilleures conditions à nos artistes pour demeurer cette pépinière de création que nous sommes depuis près de 50 ans et continuer à défendre une réflexion moderne et sans compromis sur les enjeux contemporains. »

Sylvain Bélanger, directeur artistique et codirecteur général, Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

Faits saillants :

Depuis près de 10 ans, le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui accueille en résidence de jeunes compagnies qui se dévouent à l'écriture dramatique. Cette résidence de deux ans procure aux artistes émergents un soutien artistique et financier, ainsi qu'un encadrement professionnel et un allègement des coûts de production.





La contribution du gouvernement du Québec à ce projet de maintien d'actifs, dont le coût est évalué à plus de 1 M $, sera d'un maximum de 757 000 $, soit 70 % du coût total du projet. Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui contribuera, quant à lui, à hauteur de 5 % du projet, soit 54 000 $.

Lien connexe :

www.theatredaujourdhui.qc.ca

