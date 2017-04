Le Congrès de l'ICM 2017 s'intéresse à « Un renouveau minier »







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW/ - Le thème « Un renouveau minier » suscitera d'importantes discussions sur les sujets d'actualité qui ont une incidence sur l'industrie minière et sur ses travailleurs, dans le cadre du Congrès de l'ICM 2017, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal, du 30 avril au 3 mai. L'événement, organisé par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), devrait attirer plus de 5 000 personnes travaillant dans l'industrie minière au Canada et ailleurs dans le monde.

« Ce n'est pas ce que nous faisons qui a changé dans l'industrie minière, c'est comment nous le faisons », explique Michael Winship, président de l'ICM. « Notre engagement envers la main-d'oeuvre diversifiée indispensable à la construction d'une communauté plus forte et capable d'assurer la continuité, ainsi que l'adoption de mesures de sécurité qui se traduisent par l'absence d'accidents, augure un avenir prometteur pour les générations futures. Notre engagement total et renouvelé envers l'innovation et les pratiques exemplaires, conjugué à l'excellence opérationnelle, ouvre la voie à de nouvelles stratégies d'engagement au sein de la communauté ».

Une séance plénière d'ouverture stimulante sera inaugurée, le 1er mai, par le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, et sera animée par la très respectée Carol Plummer, vice-présidente, Développement de projets ? États-Unis et Amérique latine, pour Mines Agnico Eagle Limitée.

Le prestigieux panel regroupera certains des dirigeants les plus en vue de l'industrie, soit Michelle Ash, Chief Innovation Officer, Barrick Gold Corporation, Pierre Lapointe, président et chef de la direction, ArcelorMittal Canada G.P., Renaud Adams, chef de la direction et président, Mines Richmont Inc., Daniella Dimitrov, Mining Executive and Corporate Director, Excellon Resources Inc., et Gerald B. Sanders, Propulsion and Power Division, Engineering Directorate, NASA Johnson Space Center. Une fois la plénière terminée, certains de ces conférenciers pourront accorder des entrevues à la presse.

La plénière donnera le coup d'envoi au programme technique, qui s'échelonnera sur trois jours et est structuré en onze thèmes. « Le programme technique promet de présenter l'information de pointe en matière d'innovation et de stratégies dans l'industrie minière permettant d'atteindre l'excellence opérationnelle », indique Renaud Adams, président du Congrès de l'ICM 2017. « Nous aurons également une Franco-Mine, c'est-à-dire une séance au sujet des mines dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, de même que le symposium sur les sciences minières planétaires et terrestres. Le Congrès de l'ICM constitue le rendez-vous annuel de l'industrie minière pour échanger les connaissances, réseauter et mener des affaires. Que vous soyez directeur ou opérateur, géologue ou ingénieur, chercheur ou employé de terrain, formateur ou étudiant, il y aura assurément quelque chose qui captera votre intérêt au congrès 2017 à Montréal. »

L'EXPO : Le congrès de cette année coïncidera avec la 34e édition de l'Expo, le carrefour des affaires dans l'industrie minière au Canada, qui rassemblera 450 sociétés exposantes, lesquelles présenteront les dernières avancées du domaine minier, notamment en ce qui concerne l'équipement, les outils, les technologies et les services. Par l'entremise de dîners et de réceptions quotidiennes organisées sur l'aire d'exposition, les relations, anciennes comme nouvelles, se consolideront certainement grâce aux occasions de réseautage.

Bien que l'échange des connaissances et les transactions d'affaires soient l'élément rassembleur des professionnels du secteur minier, il est tout aussi important de démontrer notre fierté et notre reconnaissance envers ceux qui rendent cette industrie plus prometteuse, sécuritaire et durable. Pour la soirée du lundi 1er mai, 500 participants du congrès se pareront de leurs plus beaux atours afin de célébrer les gagnants des prix d'excellence de l'ICM 2017 à l'occasion du Gala de remise des prix de l'ICM, qui sera animé par la célèbre personnalité de programmes télévisés, Ben Mulroney.

Sur les lieux du congrès de l'ICM, une salle de presse sera accessible aux représentants des médias accrédités. Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement sont invités à s'inscrire en ligne au centre de presse du congrès de l'ICM 2017.

L'ICM

L'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) est la principale association professionnelle de l'industrie des mines et des minéraux. Elle compte plus de 10 000 membres au Canada et dans le monde. L'ICM oeuvre à l'avancement des connaissances ainsi qu'à la promotion du réseautage, de l'innovation et des pratiques durables pour l'industrie minière.

