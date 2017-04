/R E P R I S E -- Avis aux médias - Unifor est disponible pour commenter le budget de l'Ontario/







TORONTO, le 26 avril 2017 /CNW/ - Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada représentant près de 160 000 travailleurs en Ontario présents dans plusieurs secteurs, dont l'automobile, les soins de santé, la fabrication, le transport et les ressources naturelles.

Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor, sera disponible pour commenter le dépôt du budget provincial.

« Ce budget aura des incidences directes sur le niveau de vie des familles ontariennes qui travaillent fort, a déclaré Naureen Rizvi. Nous demandons au gouvernement Wynne de protéger les emplois de qualité, d'instaurer un salaire minimum équitable de 15 $ de l'heure, et d'améliorer les services sociaux sur lesquels les citoyens de l'Ontario dépendent. »

QUOI : Perspective syndicale sur le budget de l'Ontario QUAND: Jeudi 27 avril immédiatement après le dépôt du budget OÙ : Queen's Park QUI: Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 310 000 travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs de l'économie. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

