Astellas Pharma Canada reconnue comme un lieu où il fait bon travailler (Great Place to Work®) pour une seconde année consécutive







Astellas se classe au 24e rang du palmarès des meilleurs lieux de travail dans les grandes entreprises et les multinationales, et au 28e rang de celui des meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada

MARKHAM, ON, le 27 avril 2017 /CNW/ - Astellas Pharma Canada Inc. (Astellas), filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., dont le siège social est à Tokyo, est honorée d'être à nouveau reconnue comme un des meilleurs lieux de travail au Canada (Best Workplace in Canada®). Ce prix annuel, décerné par l'institut Great Place to Work® du Canada, récompense les employeurs du pays qui ont créé et favorisé un environnement de travail exemplaire. C'est la seconde année consécutive qu'Astellas figure dans ce palmarès, dans la catégorie des meilleurs lieux de travail dans des grandes entreprises et des multinationales, et dans celle des meilleurs lieux de travail pour les femmes.

« C'est un immense honneur d'être à nouveau désignés comme un des meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada », a déclaré Michael Tremblay, président d'Astellas Pharma Canada. « Notre culture unique est ce qui caractérise cette entreprise et c'est le moteur de sa performance; elle constitue le meilleur atout de notre organisme mondial. Il s'agit de créer des programmes et des avantages qui permettent aux employés de s'épanouir dans leur vie personnelle ainsi que sur leur lieu de travail. »

Le palmarès de cette année, présenté dans le cadre d'un rapport national exceptionnel publié par le Globe and Mail, a été établi sur la base de plus de 400 nominations, et plus de 60 000 employés ont participé au sondage « Meilleurs lieux de travail au Canada » de 2017. Astellas a remporté ces prix après une évaluation rigoureuse de sa culture et de ses processus d'entreprise, dont la plus grande partie repose sur la rétroaction directe des employés.

En tant que société pharmaceutique de premier plan, Astellas s'enorgueillit de créer une culture d'excellence, axée sur la reconnaissance des employés, la flexibilité et l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Nos employés peuvent s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel grâce à des programmes tels que les suivants : emploi du temps flexible, formation et développement de carrière, programme de cotisations en parts égales au REÉR pour tous les employés, programme de bien-être, sorties et célébrations d'entreprise, etc. Astellas dispose également d'un programme de responsabilité sociale d'entreprise et de bénévolat qui accorde aux employés cinq jours de congés payés annuels. Par ailleurs, la société offre aux femmes un environnement de travail qui garantit la flexibilité, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, le soutien parental et à la maternité, et les possibilités d'avancement de carrière. Ces efforts ont été récompensés par nos nominations toujours renouvelées au palmarès des meilleurs lieux de travail établi par des revues comme Working Mother Magazine, Forbes, Fortune Magazine, Newsweek, et par l'indice d'égalité en entreprise de la Fondation Human Rights Campaign, entre autres organismes de la région des Amériques.

« Cette reconnaissance en dit long sur la force de notre culture et celle des gens qui la font vivre », a ajouté M. Tremblay. « Merci à cette équipe extraordinaire qui incarne notre culture. »

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de culture basée sur la confiance et le rendement élevé en milieu de travail. Nous sommes un cabinet de recherche et conseil technique dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. À l'aide d'outils d'évaluation exclusifs, de services consultatifs et de programmes d'image de marque de l'employeur comme la certification des lieux de travail ou les palmarès des « Meilleurs lieux de travail », Great Place to Work® fournit les points de référence, le cadre conceptuel et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et distinguer les cultures exceptionnelles en matière de lieux de travail. Au Canada, Great Place to Work® établit le palmarès annuel des cent « Meilleurs lieux de travail », publié dans le cadre d'un reportage national du Globe and Mail. Ce palmarès s'inscrit dans la plus vaste enquête annuelle sur les lieux de travail à l'échelle mondiale, laquelle aboutit à une série de palmarès nationaux dans plus de 50 pays, ce qui comprend le palmarès phare des 100 meilleures entreprises publié tous les ans par la revue Fortune. Cette enquête représente les opinions de 11 millions d'employés à travers le monde, et notamment celles de 300 000 personnes au Canada seulement. C'est bien ce qui rend cette enquête si crédible : le facteur déterminant permettant de désigner les gagnants est un sondage d'employés. Il n'y a qu'une seule manière de figurer sur le palmarès - vos employés doivent vous y faire entrer.

Great Place to Work® en ligne (www.greatplacetowork.ca) et sur Twitter (@GPTW_Canada).

Astellas Pharma Inc.

Astellas Pharma Inc., dont le siège social est à Tokyo (Japon), est une société qui a pour objectif d'améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovants et fiables. Nous axons notre travail sur l'urologie, l'oncologie, l'immunologie, la néphrologie et les neurosciences, qui constituent des domaines thérapeutiques prioritaires, tout en oeuvrant pour le progrès de nouveaux domaines thérapeutiques et de recherche fondamentale en tirant parti de nouvelles technologies et modalités. Nous créons également de nouvelles valeurs en combinant nos capacités internes et l'expertise externe dans le domaine médical et des soins de santé. Astellas reste à l'avant-garde du changement dans ce domaine et transforme les découvertes scientifiques innovatrices en résultats bénéfiques pour les patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse : www.astellas.com/en

Astellas Pharma Canada Inc.

Astellas Pharma Canada Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., située à Tokyo. Astellas a pour objectif d'améliorer la santé de la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques innovants et fiables. Au Canada, Astellas axe ses activités commerciales principalement sur les domaines thérapeutiques suivants : l'urologie, l'immunologie, les maladies infectieuses et l'oncologie.

Pour de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada Inc., veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse : www.astellas.ca

