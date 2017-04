/R E P R I S E -- PARALYMPIENS RECHERCHÉS sera à Montréal le 29 avril pour découvrir la future génération de potentiels athlètes paralympiques/







MONTRÉAL, le 19 avril 2017 /CNW/ - PARALYMPIENS RECHERCHÉS visitera la ville d'origine de certains des meilleurs athlètes paralympiques du pays le samedi 29 avril au Complexe sportif Claude-Robillard de Montréal, dans le cadre du Défi sportif AlterGo, afin de découvrir de futurs participants au parasport.

PARALYMPIENS RECHERCHÉS est un excitant programme conçu pour identifier de potentiels futurs athlètes paralympiques. C'est une activité d'une journée qui offre aux personnes ayant un handicap la chance de tester leurs habiletés et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. L'activité accueille aussi d'anciens athlètes et des athlètes encore actifs de tous les niveaux et qui souhaitent commencer un nouveau sport paralympique ou découvrir un autre sport qui pourrait compléter leur discipline principale.

L'activité est ouverte aux personnes âgées de 14 à 35 ans et ayant un handicap physique ou une déficience visuelle. L'inscription est gratuite et peut être faite à paralympique.ca/paralympiens-recherches

Les participants auront la chance de rencontrer l'athlète québécoise Cindy Ouellet, une championne du monde et triple paralympienne en basketball en fauteuil roulant.

OÙ: Complexe sportif Claude-Robillard, 1000 Ave. Émile-Journault, Montréal, H2M 2E7

QUAND: Samedi 29 avril 2017 - 9h30 à 15h30

INSCRIPTION: paralympique.ca/paralympiens-recherches

PARALYMPIENS RECHERCHÉS de Montréal a lieu en collaboration avec le Défi Sportif AlterGo, l'Institut national du sport du Québec et plusieurs organisations sportives nationales et provinciales.

