Les écoles accréditées AACSB ouvrent la voie à l'éducation entrepreneuriale

L'Entrepreneurship Spotlight Challenge dévoile les thèmes à l'avant-garde de l'esprit d'entreprise dans les études commerciales.

TAMPA, Floride, 27 avril 2017 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui l'AACSB International (AACSB), le plus grand réseau d'études commerciales au monde, a reconnu 35 écoles de commerce mondiales pour leur engagement à créer et à incuber des innovations commerciales de pointe et à favoriser l'esprit d'entreprise dans la prochaine génération de chefs d'entreprise.

Dans sa première année, l'Entrepreneurship Spotlight Challenge de l'AACSB met en lumière les écoles accréditées AACSB qui présentent les meilleures pratiques innovantes et créatives grâce à un éventail de programmes d'entrepreneuriat distinctifs ou par le biais de divers formats centre percutants. Pour participer, les écoles accréditées ont été invités à soumettre un exemple de la manière dont elles démontrent un engagement unique envers l'apprentissage des étudiants tout en offrant des possibilités pour les étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les affaires ? que ce soit dans une start-up ou une société de renommée mondiale.

« L'esprit d'entreprise n'est désormais plus un mot à la mode ? c'est une pulsion instinctive qui allie la pensée créative et visionnaire avec un peu de bravoure », a déclaré Thomas R. Robinson, président et PDG de l'AACSB. « Pour le monde d'aujourd'hui, les diplômés doivent être des penseurs agiles et les écoles de commerce mettent les mécanismes en place qui défient les étudiants d'anticiper l'inconnu par l'apprentissage intégré en temps réel ».

Dans le cadre du processus de sélection, les candidatures ont été examinées par un groupe de chefs d'entreprise provenant d'une variété de disciplines, y compris le capital de risque, l'expertise-conseil et la comptabilité. Au coeur de la Vision collective pour l'industrie, l'AACSB appuie la collaboration des pratiques commerciales avec les études commerciales. En intégrant les perspectives des professionnels des affaires dans le processus de sélection, des répercussions pertinentes pourraient être identifiées.

« Les écoles de commerce continuent à chercher les nouveaux moyens d'anticiper les besoins des entreprises », a ajouté Robinson. « Avoir ce genre de partenariat et de rétroaction non seulement ouvre des canaux importants de dialogue, mais affirme que les écoles accréditées mettent en oeuvre les outils nécessaires pour préparer les diplômés pour le prochain niveau des entreprises ».

Un total de 120 candidatures ont été soumises par les écoles accréditées AACSB dans 34 pays, qui toutes mettent en évidence des approches uniques visant à favoriser et à développer l'esprit d'entreprise parmi les étudiants de premier et deuxième cycle universitaire. Dans les écoles reconnues, trois grands thèmes se sont dégagés :

l'esprit d'entreprise est interdisciplinaire. Grâce à des stratégies novatrices, les écoles de commerce jouent un rôle prépondérant visant à relier les étudiants des arts, de la musique, de STEM, de la médecine, du développement durable-RSE et d'autres disciplines à intégrer les principales forces de chacun à travers l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial.



les questions sociétales bénéficient des approches entrepreneuriales. Les cours et l'apprentissage expérientiel tirent parti de l'innovation et de la créativité pour résoudre les problèmes sociaux urgents. L'esprit d'entreprise ne concerne donc plus principalement les gains financiers ? l'accent se concentre sur le moteur du changement social au profit des communautés défavorisées dans le monde entier.

L'esprit d'entreprise et l'éducation expérientielle sont inséparables. Les universités lancent un défi à la réflexion chez les étudiants et leurs approches aux risques ? au pays et à l'étranger ? par des expériences d'immersion pratiques grâce à des projets de consultation, à des collaborations avec des propriétaires d'entreprise nouveaux ou existants, au développement de réseaux de mentorat des anciens, mais aussi à des partenariats innovants avec les administrations locales pour promouvoir la croissance économique.

Pour visualiser les candidatures sélectionnées et en apprendre davantage sur la commission d'examen, consultez le site www.aacsb.edu/esc.

