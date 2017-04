La Banque de Montréal obtient les approbations réglementaires pour une offre publique de rachat dans le cours normal des activités







MONTRÉAL, le 27 avril 2017 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu de la Bourse de Toronto (TSX) et du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) les approbations l'autorisant à donner suite, par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto, ainsi que par l'entremise d'autres systèmes de négociation canadiens, à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée précédemment. Cette offre vise à racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 15 millions d'actions ordinaires de la Banque entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018.

Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités représente approximativement 2,3 pour cent du « flottant » (selon la définition de ce terme qu'en donne le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires de la Banque.

Le moment et la valeur des rachats en vertu de ce programme sont assujettis aux approbations réglementaires et à la discrétion de la direction en fonction de facteurs tels que les conditions du marché. La Banque paiera les actions au cours du marché au moment du rachat. BMO entend établir un programme automatique d'achat de titres, en vertu duquel son courtier, BMO Nesbitt Burns inc., peut acheter les actions ordinaires de BMO dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve de critères préalablement définis.

Au 17 avril 2017, il y avait 652 087 853 actions ordinaires de la Banque de Montréal émises et en circulation et le flottant se composait de 651 468 733 actions ordinaires. Le volume quotidien moyen des transactions pour les six mois qui se sont terminés le 31 mars 2017 et le nombre quotidien maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées, calculés conformément aux règles de la Bourse de Toronto aux fins de l'offre, étaient de 1 378 261 et de 344 565 actions, respectivement.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédente de BMO est entrée en vigueur le 1er février 2016 et a pris fin le 31 janvier 2017. BMO n'a racheté aucune de ses actions ordinaires au cours de l'offre publique de rachat précédente.

