MSAB dévoile XAMN Spotlight 2.0







ARLINGTON, Va., April 27, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- MSAB, leader mondial des technologies forensiques d'analyse de téléphones mobiles, a dévoilé aujourd'hui XAMN Spotlight 2.0, un produit conçu pour répondre aux besoins des enquêteurs d'aujourd'hui. XAMN Spotlight 2.0 est construit pour trouver et analyser les données de manière plus rapide, plus efficace et mieux ciblée. MSAB a ajouté de nouvelles fonctionnalités puissantes au produit, tels que des filtres de recherche. Parmi les nombreuses mises à niveau : les vues améliorées qui accélèrent le travail des enquêteurs et améliorent sa précision, l'intégration d'un nouveau mode Source permettant de vérifier les données hexadécimales, la possibilité de centrer les enquêtes sur des artéfacts individuels, et la prise en charge de moniteurs multiples.



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96bfbb14-28b8-447e-841b-9d9d98864061

La quantité de données stockées sur les smartphones n'ayant de cesse de s'accroître, les enquêteurs doivent parcourir des milliers de messages et des gigaoctets d'informations pour accéder à l'information recherchée. Cela devient de plus en plus difficile.

« Les enquêteurs participent au maintien de l'ordre public, et continuer à augmenter leur efficacité est donc essentiel au succès à venir, » selon Joel Bollö, PDG de MSAB. « Spotlight 2.0 vise principalement à aider les enquêteurs qui savent ce qu'ils cherchent, ainsi que les enquêteurs de la police scientifique numérique souhaitant « faire parler » les appareils portables. Elle combine facilité d'utilisation et puissance de recherche, et peut être exploitée de manière efficace. »

Spotlight est l'outil phare de la nouvelle suite de produits d'analyse XAMN de MSAB. Spotlight remplace XRY Reader, et a évolué pour devenir beaucoup plus puissant. Spotlight 2.0 comporte quatre vues différentes correspondant à différents aspects du dossier.

XAMN Spotlight 2.0. Aujourd'hui plus puissant que jamais.

Analyse de plusieurs extractions XRY dans une seule application

Mode source permettant l'analyse de données hexadécimales originales

Filtres de recherche puissants

Marquage puissant

Vues rapides

Fonctionnalité de reporting étendue

Interface utilisateur intuitive

Prise en charge de moniteurs multiples



La XAMN Spotlight 2.0 permet aux enquêteurs et spécialistes d'identifier rapidement les informations essentielles, que ce soit à travers une vue d'ensemble ou des détails précis. Ses capacités de recherche puissantes permettent à l'utilisateur d'extraire et d'analyser des ensembles de données énormes de preuves issues d'appareils portables.



XAMN Spotlight est facile à utiliser et ne requiert qu'une configuration PC standard et une formation minimale. Tous les enquêteurs peuvent tirer directement partie de la puissance du XAMN Spotlight pour résoudre les crimes plus rapidement, ce qui se traduit par des économies et une efficacité optimisée.



XAMN est une suite d'outils d'analyse conçue principalement pour aider les enquêteurs et spécialistes de la police scientifique à travailler plus efficacement.



XAMN Spotlight 2.0 est très flexible, ce qui permet de l'adapter aux besoins et exigences spécifiques de votre organisation.

Pour plus d'informations sur MSAB et ses produits, rendez-vous sur www.msab.com

À propos de MSAB:

MSAB est leader mondial des technologies forensiques d'analyse de téléphones mobiles, visant à récupérer les données provenant des appareils saisis lors des enquêtes policières.L'entreprise dispose d'équipes commerciales en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Chine, Australie et Russie, et couvre le monde entier en partenariat avec son réseau de distributeurs. Les produits propriétaires de l'entreprise sont devenus de facto un standard du secteur, et sont utilisés pour réunir des preuves dans plus de 100 pays. En outre, un large éventail de formations sont proposées permettant d'obtenir une certification d'application d'une méthode d'extraction des données issues d'appareils portables. Les principaux clients sont les autorités impliquées dans les enquêtes criminelles, y compris la police, l'armée et les douanes. MSAB est cotée au NASDAQ Stockholm sous le symbole : MSAB B.

Numéro d'organisation : 556244-3050 | N° de TVA : SE556244305001 Hornsbruksgatan 28, SE-117 34 Stockholm, Suède Téléphone +46 8739 0270 | Fax +46 8730 0170 www.msab.com | info@msab.com





Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 08:03 et diffusé par :