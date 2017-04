Corby célèbre sa 6e année consécutive au palmarès des 50 meilleurs lieux de travail au Canada







TORONTO, le 27 avril 2017 /CNW/ - L'entreprise Corby Spiritueux et Vins vient de nouveau de prouver qu'elle offre à ses employés un environnement de travail exceptionnel. Pour la sixième année consécutive, Corby se voit reconnaitre comme l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada par l'Institut Great Place to WorkMD. La liste complète des 50 meilleurs lieux de travail au Canada a été publiée aujourd'hui dans une édition spéciale du Globe and Mail.

« Nous sommes extrêmement honorés d'être sélectionnés comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada une fois encore » annonce le Président-Directeur Général de Corby, Patrick O'Driscoll. « Nous savons qu'il est crucial que nous offrions à nos employés un excellent environnement de travail - non seulement pour les engager d'avantage mais aussi pour qu'ils se sentent heureux et fiers de travailler à Corby ».

Les résultats du sondage anonyme conduit auprès des employés jouent un rôle important dans le classement de la compagnie. Les résultats du sondage Great Place to WorkMD à Corby mettent en lumière cinq points clés dans lesquels la compagnie excelle : les récompenses et la reconnaissance, l'environnement physique et les ressources, la compétence et l'intégrité des dirigeants, le plaisir et la coopération ainsi que l'apprentissage et le développement.

Corby est engagée à offrir un environnement de travail avec de bonnes opportunités et des ressources qui permettent à ses employés de maximiser leur potentiel. Durant l'année, les employés bénéficient de superbes avantages à l'image des dégustations exclusives de vins et de spiritueux, des heures de travail flexibles et de demi-journées de congé les vendredis d'été. Quelques-uns des programmes uniques et primés incluent :

« I Thank » (Je remercie) : Une approche ludique en matière de récompenses et de reconnaissance, où les employés partagent des badges répondant à certaines exigences stratégiques dans le but de souligner le dur travail et les réalisations de leurs collègues. Chaque année, cinq heureux gagnants obtiennent une semaine supplémentaire de vacances ainsi que 1000 dollars à donner à l'organisme caritatif de leur choix.

Une approche ludique en matière de récompenses et de reconnaissance, où les employés partagent des badges répondant à certaines exigences stratégiques dans le but de souligner le dur travail et les réalisations de leurs collègues. Chaque année, cinq heureux gagnants obtiennent une semaine supplémentaire de vacances ainsi que à donner à l'organisme caritatif de leur choix. Conférence Nationale : Une conférence qui a lieu tous les 2 ans durant laquelle tous les employés se retrouvent pour en apprendre davantage sur la compagnie. L'an dernier, les employés à travers tout le Canada se sont rendus à Windsor, Ontario où ils ont reçu l'expérience complète des whiskies canadiens à Hiram Walker & Sons, la distillerie où les marques de spiritueux de Corby sont distillées.

Une conférence qui a lieu tous les 2 ans durant laquelle tous les employés se retrouvent pour en apprendre davantage sur la compagnie. L'an dernier, les employés à travers tout le se sont rendus à où ils ont reçu l'expérience complète des whiskies canadiens à & Sons, la distillerie où les marques de spiritueux de Corby sont distillées. #CorbySafeRides : Dans le cadre de l'engagement fondamental de Corby envers la consommation responsable, l'entreprise s'associe chaque année à la Toronto Transit Commission (TTC) pour offrir gratuitement le transport collectif aux Torontois la veille du jour de l'An, s'assurant ainsi que chacun puisse rentrer chez soi en sécurité.

« Cette distinction prestigieuse nous ravit, mais cela ne veut pas dire que notre travail est fini. Bien au contraire !»' déclare Paul Holub, Vice-Président aux Ressources Humaines. « Pour continuer de s'agrandir et de réussir, nous devons continuer d'écouter nos employés, réagir à ce qu'ils nous disent et mesurer nos résultats. C'est comme cela uniquement que nous pourrons continuer à développer une culture qui encourage la compassion, la créativité, l'audace et la collaboration dans notre compagnie ».

Au sujet de Great Place to Work :

Great Place to WorkMD est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise caractérisées par de hauts degrés de confiance et de rendement. Nous sommes une firme de recherche et de consultation vouée à construire une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to WorkMD fournit les critères de référence, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître les cultures d'entreprise exceptionnelles. Elle met à profit ses outils exclusifs d'évaluation, services consultatifs et programmes de promotion de l'image de marque de l'employeur, notamment sa certification du lieu de travail et des listes des meilleurs lieux de travail. Au Canada, Great Place to WorkMD produit la liste annuelle des 100 meilleurs lieux de travail, publiée dans un supplément national du Globe and Mail. Il s'agit d'une composante de la plus grande étude mondiale annuelle sur les lieux de travail, qui se traduit par près de 50 palmarès nationaux, dont la liste phare des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, ce sondage représente les voix de 11 millions d'employés, dont environ 300 000 au Canada seulement. Ce qui rend cette étude si crédible est que le principal outil de sélection est un sondage conduit auprès des employés. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste: vos employés doivent juger que vous le méritez.

Visitez Great Place to WorkMD sur le Web à www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada.

Au sujet de Corby

Corby Spiritueux et Vins Limitée est l'un des chefs de file au Canada dans la commercialisation et la distribution de spiritueux ainsi que dans l'importation de vins. Le portefeuille des marques propres à Corby inclut certaines des marques les plus renommées et prestigieuses au Canada, comme les whiskies canadiens J.P. Wiser'sMD, Lot 40MD, Pike CreekMD et Gooderham & WortsMD, ainsi que le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD, les liqueurs McGuinnessMD ainsi que le gin Ungava récemment acquis. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskies écossais Chivas RegalMD etThe GlenlivetMD, le whisky irlandais JamesonMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD, GraffignaMD et KenwoodMD. En 2017, Corby a été nommée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour la sixième année consécutive par la filiale canadienne de l'institut Great Place to WorkMD, en plus de figurer sur la liste des 100 meilleurs employeurs du Grand Toronto pour une troisième année consécutive. Établie à Toronto (Ontario), Corby est cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter (@CorbySW) et Instagram (@CorbySW).

SOURCE Corby Spiritueux et vins Communications

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 07:30 et diffusé par :