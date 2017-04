Préparez-vous pour l'application du RGPD : CRMT annonce une alliance visant à former un poids lourd du RGPD pour les ventes et le marketing







CRMT s'associe au praticien du RGPD (Règlement général sur la protection des données) et fondateur d'Assuredata, Jim Sneddon, pour aider les organisations à se conformer aux règles de la vente et du marketing.

CRMT, une agence chef de file dans le marketing opérationnel et le conseil, basée au Royaume-Uni, s'est associée avec le spécialiste du RGPD pour aider les organisations à lancer des initiatives de conformité.

Le RGPD, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, est l'application du Règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne visant à protéger les données des citoyens européens pour les sociétés opérant en Europe. Un défaut de conformité pourrait être sanctionné par des amendes de 20 millions ? ou 4 % du chiffre d'affaires annuel total à l'échelle mondiale, selon le montant le plus élevé.

De nombreuses organisations prennent rapidement conscience des défis que pose la conformité au RGPD et du besoin de mettre en oeuvre une stratégie et de procéder à des changements tactiques essentiels.

« Plus que jamais, la conformité des données et notre manière de communiquer avec nos clients et prospects à travers divers canaux deviennent cruciaux. En ce qui concerne la vente et le marketing, le RGPD changera la donne », a déclaré Andrew Freeman, PDG de CRMT.

Pour aider les sociétés à se situer sur leur parcours du respect de la conformité, Jim Sneddon d'Assuredata a développé un outil d'évaluation de l'état de préparation au RGPD, qui vérifie leur niveau de conformité actuel et le profil de risque, en vue de faire des recommandations pratiques.

« Je suis ravi de travailler avec CRMT pour mettre en lumière l'importance du RGPD pour les entreprises et leurs clients », a expliqué Jim Sneddon, fondateur d'Assuredata et praticien certifié du RGPD de l'UE. « La nécessité de planifier la conformité au RGPD est une priorité pour la plupart des organisations, ou ce devrait être le cas. »

En savoir plus sur les services d'évaluation et de conseil sur le marketing RGPD de CRMT.

À propos de Jim Sneddon

Jim est un vétéran de l'industrie de la sécurité, avec 17 ans d'une solide expérience acquise auprès d'organisations pour les aider à respecter la conformité et accroître leur sécurité. C'est un Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d'information (CISSP - Certified Information Systems Security Professional) et un Practien certifié du RGPD de l'UE (Certified EU GDPR Practitioner). Entrez en contact avec Jim via LinkedIn et consultez le site http://www.gdpr.direct.

À propos de CRMT

CRMT est une agence hybride associant les conseils sur les meilleures pratiques, l'intégration des systèmes et les services de campagnes numériques à la pointe de la technologie, fondées sur les chiffres et axées sur les processus. Nous sommes au croisement entre le marketing, les ventes et les TI, et nous travaillons avec des entreprises pour optimiser les effectifs et la technologie afin de générer de l'efficience et de l'efficacité marketing. Rendez-nous visite à l'adresse http://www.crmtechnologies.com.

Contacts :

Ventes CRMT - Paul Lee

Tél. : +44(0)-118-945-0023

E-mail : paul.lee@crmtechnologies.com

Marketing CRMT - Bex Hale

Tél. : +44(0)-118-945-0034

E-mail : bex.hale@crmtechnologies.com



