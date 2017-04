Les Aliments Maple Leaf communique ses résultats financiers du premier trimestre de 2017







MISSISSAUGA, ON, le 27 avril 2017 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017.

Solide trimestre affichant une croissance des ventes et du résultat d'exploitation ajusté 1)

Portefeuille d'entreprise équilibré contrebalancé par l'incidence du marché volatil du porc

Cinquième trimestre consécutif marqué par une marge du BAIIA ajusté2) à deux chiffres, ce qui reflète de solides fondements de l'entreprise.

Faits saillants de nature financière

Au premier trimestre, les ventes ont progressé de 1,8 % et le résultat ajusté par action3) a augmenté de 17,9 % par rapport au trimestre comparable de l'exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s'est élevée à 10,8 % pour le trimestre et a contribué à l'atteinte de flux de trésorerie disponibles4) d'environ 34,8 millions de dollars.

Mesurei) (non audité) Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 Variation en % Ventes

811,2

796,9 1,8 % Marge du BAIIA ajusté

10,8 %

10,2 % 60 pb Résultat d'exploitation ajusté

59,0

53,6 10,2 % Bénéfice net

30,1

42,3 (28,8)% Résultat de base par action

0,23

0,31 (25,8)% Résultat ajusté par action

0,33

0,28 17,9 % Flux de trésorerie disponibles

34,8

25,2 38,1 %



i)Toutes les mesures financières sont exprimées en millions sauf la marge du BAIIA ajusté de même que le résultat de base et le résultat ajusté par action.

Note : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

« Nous commençons 2017 avec un solide rendement comme en témoigne la marge du BAIIA ajusté de 10,8 % sur une croissance des revenus de 2 %, comparativement à 10,2 % à l'exercice précédent, a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction. Nous avons connu une modeste croissance du volume au cours du trimestre et avons enregistré une excellente amélioration du rendement malgré des conditions du marché relativement turbulentes. Le fait saillant du trimestre a été notre acquisition de Lightlife Foods, ce qui constitue une étape importante pour notre croissance à long terme. Nous aspirons à devenir la société du secteur des protéines la plus durable au monde, ce qui se reflète dans toutes nos stratégies. »

Ventes et résultat

Les produits de la société comprennent les viandes préparées à valeur ajoutée, les trousses-repas et les collations, les produits à valeur ajoutée de porc et de volaille frais ainsi que les protéines végétales réfrigérées vendus sous des marques phares nationales comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD, SchneidersMD, SchneidersMD Country NaturalsMD, MinaMD et LightlifeMD.

Au premier trimestre, les ventes se sont établies à 811,2 millions de dollars, une augmentation de 1,8 %, ou 2,1 % après ajustement pour tenir compte du taux de change et des acquisitions. La hausse des volumes ainsi que celle des ventes de produits de porc frais à valeur ajoutée au Japon ont contribué à cette augmentation.

Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté, se chiffrant à 59,0 millions de dollars, contre 53,6 millions de dollars au dernier exercice, tirant parti de la hausse du volume dans le secteur des viandes préparées et de l'amélioration du rendement opérationnel de notre chaîne d'approvisionnement. La hausse du résultat d'exploitation ajusté est également attribuable à l'apport du porc frais à valeur ajoutée, de même qu'à la hausse des ventes au détail canadienne et à l'exportation. Ces améliorations ont été en partie contrebalancées par un rendement plus faible du secteur de la volaille et une compression de la marge pour le bacon emballé.

Le bénéfice net du premier trimestre a baissé, se chiffrant à 30,1 millions de dollars (un bénéfice net de 0,23 $ par action de base), comparativement à un bénéfice net de 42,3 millions de dollars (un bénéfice net de 0,31 $ par action de base) à l'exercice précédent. L'amélioration sous-jacente, qui se reflète dans la croissance positive des revenus et des marges, a été plus que contrebalancée par des facteurs exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté, comme la variation de la juste valeur des actifs biologiques et des coûts de restructuration plus élevés.

Autres considérations

Le 26 avril 2017, le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,11 $ par action, payable le 30 juin 2017 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 9 juin 2017. Sauf indication contraire de la société par écrit, au plus tard à la date de paiement du dividende, le dividende sera considéré comme admissible au « crédit d'impôt pour dividendes amélioré ».

Conférence téléphonique

Un document à l'intention des investisseurs sur les résultats financiers de la société pour le premier trimestre peut être consulté en ligne à l'adresse www.mapleleaffoods.com/fr/ , sous Information financière sur la page Investisseurs. Une conférence téléphonique aura lieu à 14 h 30, HE, le 27 avril 2017, afin de passer en revue les résultats financiers du premier trimestre de Les Aliments Maple Leaf. Pour y participer, veuillez composer le 416 340-2218 ou le 1 800 273-9672. Lespersonnes qui ne peuvent participer à la conférence pourront écouter un enregistrement qui sera disponible une heure après l'événement au 905 694-9451 ou au 1 800 408-3053 (code d'accès : 6698923#).

Une webdiffusion de la conférence sur les résultats financiers du premier trimestre sera également disponible à :

http://edge.media-server.com/m/p/xaou62ae

Il est possible de consulter la version intégrale des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et du rapport de gestion connexe de la société à partir de son site Web.



Rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS

La société utilise les mesures non conformes aux IFRS suivantes : le résultat d'exploitation ajusté, le résultat ajusté par action, le BAIIA ajusté et les flux de trésorerie disponibles. La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent de l'information utile aux investisseurs pour évaluer le rendement financier de la société. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ouvertes, et elles ne doivent pas être considérées comme des substituts d'autres mesures financières établies conformément aux IFRS.

Résultat d'exploitation ajusté









Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars)

(non audité)

2017

2016

Bénéfice net

30 105 $

42 269 $

Impôt sur le résultat

11 980



15 794



Bénéfice avant impôt sur le résultat

42 085 $

58 063 $

Charges d'intérêts et autres coûts de financement

1 227



1 106



Autres charges (produits)

2 704



591



Frais de restructuration et autres frais connexes

6 490



1 217



Bénéfice d'exploitation

52 506 $

60 977 $

Augmentation de la juste valeur des actifs biologiques5)

(2 797)



(16 841)



Perte latente sur les contrats à terme normalisés5)

9 321



9 446



Résultat d'exploitation ajusté

59 030 $

53 582 $









Résultat ajusté par action









Trimestres clos les 31 mars

(en dollars par action) (non audité)

2017

2016

Bénéfice de base par action

0,23 $

0,31 $

Frais de restructuration et autres frais connexes6)

0,04



0,01



Éléments inclus dans les autres produits qui ne sont pas tenus pour représentatifs des activités courantes7)

0,02



--



Variation de la juste valeur des pertes latentes sur les contrats à terme normalisés8)

0,05



0,05



Variation de la juste valeur des actifs biologiques8)

(0,02)



(0,09)



Résultat ajusté par action9)

0,33 $

0,28 $









Bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements









Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars)

(non audité)

2017

2016

Bénéfice net

30 105 $

42 269 $

Impôt sur le résultat

11 980



15 794



Bénéfice avant impôt sur le résultat

42 085 $

58 063 $

Charges d'intérêts et autres coûts de financement

1 227



1 106



Éléments inclus dans les autres produits qui ne sont pas tenus pour représentatifs des activités courantes

3 479



438



Frais de restructuration et autres frais connexes

6 490



1 217



Variation de la juste valeur des actifs biologiques et de la perte latente sur les contrats à terme normalisés

6 524



(7 395)



Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

28 062



28 031



BAIIA ajusté

87 867 $

81 460 $









Flux de trésorerie disponibles









Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars)

(non audité)

2017

2016







Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

55 008 $

45 437 $

Entrées d'actifs à long terme

(20 255)



(20 275)



Flux de trésorerie disponibles4)

34 753 $

25 162 $



Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs de la société ainsi que des énoncés liés aux opinions, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la société. L'information prospective spécifique figurant dans le présent document comprend, sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux augmentations des efficiences opérationnelles et aux réductions de coûts; aux attentes relatives à l'utilisation de dérivés, de contrats à terme normalisés et d'options; aux attentes relatives à l'amélioration des efficiences; à l'utilisation prévue des soldes de trésorerie; aux sources de fonds visant à satisfaire aux exigences commerciales; aux dépenses d'investissement et aux attentes relatives aux dépenses en capital; aux attentes relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de protection de l'environnement; aux attentes relatives à l'adoption des nouvelles normes comptables et à l'incidence de cette adoption sur la situation financière; aux attentes relatives au rendement du régime de retraite de même qu'aux passifs futurs du régime de retraite et aux cotisations qui y seront faites; aux attentes quant aux niveaux de risque de crédit; et aux attentes relatives à l'issue de poursuites judiciaires. Des termes comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « croire », « chercher », « estimer » et leurs dérivés ou d'autres expressions semblables signalent des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

En outre, ces énoncés et attentes concernant le rendement des activités de la société en général sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, concernant ce qui suit, sans s'y limiter : la conjoncture économique au Canada, aux États-Unis et au Japon; le cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain et le yen; l'approvisionnement et les coûts des matières premières, de l'énergie et des fournitures; les prix des produits; la disponibilité d'assurances; l'environnement concurrentiel et la conjoncture connexe des marchés; l'accroissement des efficiences opérationnelles; l'accès continu au capital; les coûts de conformité aux normes en matière d'environnement et de santé; l'absence d'une issue défavorable relative aux litiges en cours; l'absence de mesures imprévues par les gouvernements au Canada et à l'étranger, et l'hypothèse générale selon laquelle aucun des risques décrits ci-dessous ou ailleurs dans le présent document ne se réalisera. Toutes ces hypothèses sont fondées sur l'information dont dispose actuellement la société, y compris l'information obtenue auprès de tiers. Ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. De plus, les résultats réels pourraient différer de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans les énoncés prospectifs, lesquels ne reflètent les attentes de la société qu'à la date à laquelle ils ont été formulés.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats explicites, implicites ou prévus contenus dans les énoncés prospectifs, comprennent notamment les suivants :

les risques associés à la concentration des activités de la société dans le seul secteur des protéines;

les risques liés aux décisions de la société à l'égard de tout remboursement éventuel de capital aux actionnaires;

les risques associés à la concentration de la production dans un moins grand nombre d'usines;

les risques associés à la disponibilité des capitaux;

les risques associés aux changements relatifs aux systèmes d'information et aux processus de la société;

les risques associés aux cybermenaces;

les risques liés à la contamination des aliments, à la responsabilité à l'égard des produits de consommation et aux rappels de produits;

les risques liés aux acquisitions, aux dessaisissements et aux dépenses d'investissement projetées;

l'incidence des fluctuations des cours du marché des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres de même que des variations des taux d'intérêt sur la charge de retraite et les besoins de capitalisation;

la nature cyclique du coût et de l'approvisionnement des porcs et la nature concurrentielle du marché du porc en général;

les risques liés à la santé du bétail;

l'incidence d'une pandémie sur les activités de la société;

le risque de change de la société;

la capacité de la société à se prémunir contre l'effet de la fluctuation des prix des marchandises en ayant recours à des contrats à terme normalisés de marchandises et à des options;

l'incidence des variations de la valeur de marché des actifs biologiques et des instruments de couverture;

les risques associés au système de gestion de l'approvisionnement pour la volaille au Canada ;

; les risques associés au recours à des fabricants à façon;

l'incidence des événements internationaux sur les prix et la libre circulation des marchandises;

les risques que pose le respect des nombreux règlements gouvernementaux;

les risques liés aux litiges;

l'incidence des changements dans les goûts des consommateurs et leurs habitudes d'achat;

les effets des nombreux règlements environnementaux et les passifs environnementaux éventuels entraînés par ceux-ci;

les risques associés à la consolidation du commerce de détail;

les risques liés à la concurrence;

les risques liés à l'observation des diverses lois et pratiques en vigueur dans le cadre du droit du travail et les risques liés à d'éventuels arrêts de travail en raison du non-renouvellement de certaines conventions collectives et au recrutement et à la conservation de personnel qualifié;

les risques associés aux prix des produits de la société;

les risques associés à la gestion de la chaîne d'approvisionnement de la société;

les risques associés à l'incapacité de repérer et de gérer les risques stratégiques auxquels la société fait face.

La société avertit le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs sont exposés de façon plus détaillée dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » présentée dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel est accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il y aurait lieu de se reporter à cette rubrique pour plus de précisions. Certains des énoncés prospectifs peuvent être considérés comme des perspectives financières aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment les énoncés concernant les dépenses d'investissement futures. Ces perspectives financières sont présentées dans le but d'évaluer les utilisations futures anticipées des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Il y a lieu de ne pas supposer qu'elles se concrétiseront. La société n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, oraux ou écrits, et décline toute obligation de cette nature, en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement sauf lorsque la loi l'exige. D'autres renseignements concernant la société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une société chef de file de protéines de consommation fabriquant des produits novateurs de grande qualité vendus sous des marques nationales, notamment Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD, SchneidersMD, Schneiders Country NaturalsMD, MinaMD et LightlifeMD. Maple Leaf emploie environ 11 500 personnes et exploite ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Légende des notes

Le résultat d'exploitation ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est utilisé par la direction pour évaluer les résultats financiers d'exploitation. Cette mesure est définie comme le résultat avant impôt ajusté pour tenir compte des éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société et des éléments pour lesquels l'incidence économique des transactions se reflétera dans le résultat des périodes ultérieures lorsque l'actif sous-jacent sera vendu ou transféré. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de 2017. Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au bénéfice avant intérêts et impôt, majoré des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et ajusté pour des éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise et des éléments pour lesquels l'incidence économique des transactions se reflétera dans le résultat des périodes ultérieures lorsque l'actif sous-jacent sera vendu ou transféré. La marge du BAIIA ajusté est calculée comme le BAIIA ajusté divisé par les ventes. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de 2017. Le résultat ajusté par action, qui est une mesure non conforme aux IFRS, est utilisé par la direction pour évaluer les résultats financiers d'exploitation. Il est défini comme le bénéfice de base par action et est ajusté de la même manière que le résultat d'exploitation ajusté. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la société pour le premier trimestre de 2017. Les flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer la trésorerie après investissement dans l'entretien ou l'expansion de la base d'actifs de la société. Ils correspondent aux flux de trésorerie d'exploitation, moins les entrées d'actifs à long terme. Les profits/pertes latents sur les contrats à terme normalisés sont présentés dans le coût des ventes dans les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la société pour le premier trimestre de 2017. Pour toute information au sujet des actifs biologiques, se reporter à la note 6 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la société pour le premier trimestre de 2017. Comprend l'incidence par action des frais de restructuration et autres frais connexes, après impôt. Comprend principalement les coûts liés aux acquisitions, des intérêts créditeurs et des profits/pertes associés à des immeubles de placement et des actifs détenus en vue de la vente, après impôt. Comprend l'incidence par action de la variation des (profits) pertes latent(e)s sur les contrats à terme normalisés et de la variation de la juste valeur des actifs biologiques, après impôt. Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement.

Bilans intermédiaires consolidés





Au 31 mars



Au 31 mars



Au 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)

2017



2016



2016





(non audité)



(non audité)















(retraité)iii









ACTIFS



















Actifs courants





















Trésorerie et équivalents de trésorerie

143 596 $

290 916 $

403 621 $



Débiteurs

128 066



72 603



127 749





Billets à recevoir

31 886



91 299



32 485





Stocks

312 569



293 542



261 719





Actifs biologiques

116 884



123 472



111 445





Charges payées d'avance et autres actifs

27 393



35 729



30 372





Actifs détenus en vue de la vente

4 837



130



4 837







765 231 $

907 691 $

972 228 $



Immobilisations corporelles

1 090 942



1 077 991



1 085 275





Immeubles de placement

1 920



6 754



1 929





Avantages du personnel

8 104



59 637



10 311





Autres actifs à long terme

6 311



6 141



6 557





Actif d'impôt différé

--



36 575



--





Goodwill

560 285



428 236



428 236





Immobilisations incorporelles

163 041



133 609



128 085





Total de l'actif

2 595 834 $

2 656 634 $

2 632 621 $





















PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

















Passifs courants



















Créditeurs et charges à payer

280 438 $

271 728 $

256 163 $



Provisions

12 607



26 129



11 889





Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an

837



681



794





Impôt sur le résultat à payer

8 410



8 075



9 544





Autres passifs courants

50 721



18 543



96 857







353 013 $

325 156 $

375 247 $



Dette à long terme

8 998



9 826



9 119





Avantages du personnel

111 430



196 812



108 730





Provisions

15 755



14 009



16 555





Autres passifs à long terme

12 146



19 196



12 654





Passif d'impôt différé

31 648



--



22 293





Total des passifs

532 990 $

564 999 $

544 598 $



















Capitaux propres















Capital social

846 066 $

882 812 $

853 633 $

Résultats non distribués

1 239 713



1 197 365



1 247 737



Surplus d'apport

--



5 067



--



Cumul des autres éléments du résultat global

706



11 178



1 619



Actions propres

(23 641)



(4 787)



(14 966)



Total des capitaux propres

2 062 844 $

2 091 635 $

2 088 023 $

Total des passifs et des capitaux propres

2 595 834 $

2 656 634 $

2 632 621 $



États intermédiaires consolidés du résultat net

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions)







Trimestres clos les 31 mars

(non audité)







2017



2016

























Ventes







811 185 $

796 889 $

Coût des ventes







677 489



658 632



Marge brute







133 696 $

138 257 $

Frais de vente et charges générales et administratives







81 190



77 280



Bénéfice avant ce qui suit :







52 506 $

60 977 $

Frais de restructuration et autres frais connexes







(6 490)



(1 217)



Autres produits (charges)







(2 704)



(591)



Bénéfice avant charges d'intérêts et impôt sur le résultat







43 312 $

59 169 $

Charges d'intérêts et autres coûts de financement







1 227



1 106



Bénéfice avant impôt sur le résultat







42 085 $

58 063 $

Impôts sur le résultat







11 980



15 794



Bénéfice net







30 105 $

42 269 $























Bénéfice par action :





















Bénéfice de base par action







0,23 $

0,31 $



Bénéfice dilué par action







0,22 $

0,31 $

Nombre moyen pondéré d'actions (en millions)





















De base







130,5



134,7





Dilué







134,3



137,5





États intermédiaires consolidés des autres éléments du résultat global

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 mars

(non audité) 2017



2016

















Bénéfice net 30 105 $

42 269 $

Autres éléments du résultat global













Gains (pertes) actuariels qui ne seront pas reclassés dans le résultat net













(après l'impôt de 1,0 million de dollars; 1,4 million de dollars en 2016) (2 840) $

3 860 $

Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net :













Variation de l'écart de conversion cumulé













(après l'impôt de 0,0 million de dollars; 0,0 million de dollars en 2016) (2 076) $

(156) $



Variation des profits latents sur les couvertures de flux de trésorerie













(après l'impôt de 0,4 million de dollars; 4,1 millions de dollars en 2016) 1 163



11 748



Total des éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net (913) $

11 592 $

Total des autres éléments du résultat global (3 753) $

15 452 $

Résultat global 26 352 $

57 721 $



États intermédiaires consolidés des variations des capitaux propres









Cumul des autres éléments du résultat globali)





(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Capital social Résultat non distribué Surplus d'apport Écart de conversion Profits et pertes latents sur les couvertures de flux de trésorerie Actions propres Total des capitaux propres



Solde au 31 décembre 2016

853 633 $

1 247 737 $

-- $

2 116 $

(497) $

(14 966) $

2 088 023 $



Bénéfice net --

30 105

--

--

--

--

30 105





Autres éléments du résultat globalii) --

(2 840)

--

(2 076)

1 163

--

(3 753)





Dividendes déclarés (0,11 $ par action) --

(14 325)

--

--

--

--

(14 325)





Charge de rémunération fondée sur des actions --

--

7 213

--

--

--

7 213





Impôt différé sur la rémunération fondée sur des actions --

--

2 750

--

--

--

2 750





Rachat d'actions (9 174)

(18 681)

(9 963)

--

--

--

(37 818)





Exercice d'options sur actions 1 607

--

--

--

--

--

1 607





Règlement de la rémunération fondée sur des actions --

(2 283)

--

--

--

1 325

(958)





Achat d'actions par la fiducie responsable des unités d'actions temporairement incessibles --

--

--

--

--

(10 000)

(10 000)



Solde au 31 mars 2017

846 066 $

1 239 713 $

-- $

40 $

666 $

(23 641) $

2 062 844 $

















Cumul des autres éléments





du résultat globali)

(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Capital social Résultat non distribué Surplus d'apport Écart de conversion Profits et pertes latents sur les couvertures de flux de trésorerie Actions propres Total des capitaux propres

















































Solde au 31 décembre 2015iii)

882 770 $

1 161 047 $

-- $

2 506 $

(2 920) $

(2 086) $

2 041 317 $



Bénéfice net --

42 269

--

--

--

--

42 269





Autres éléments du résultat globalii) --

3 860

--

(156)

11 748

--

15 452





Dividendes déclarés (0,09 $ par action) --

(12 111)

--

--

--

--

(12 111)





Charge de rémunération fondée sur des actions --

--

5 498

--

--

--

5 498





Impôt différé sur la rémunération fondée sur des actions --

--

1 500

--

--

--

1 500





Rachat d'actions --

2 300

(1 648)

--

--

--

652





Exercice d'options sur actions 42

--

--

--

--

--

42





Règlement de la rémunération fondée sur des actions --

--

(283)

--

--

--

(283)





Achat d'actions par la fiducie responsable des unités d'actions temporairement incessibles --

--

--

--

--

(2 701)

(2 701)



Solde au 31 mars 2016iii)

882 812 $

1 197 365 $

5 067 $

2 350 $

8 828 $

(4 787) $

2 091 635 $



i) Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net. ii) La variation des gains et pertes actuariels qui ne sera pas reclassée dans le résultat net et qui a été reclassée dans les résultats non distribués est incluse dans les autres éléments du résultat global. iii) Données retraitées, se reporter à la note 2 d) des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités du premier trimestre 2017 de la société.

Tableaux intermédiaires consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les 31 mars

(non audité)

2017

2016 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :







Activités d'exploitation









Bénéfice net



30 105 $

42 269 $



Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :















Variation de la juste valeur des actifs biologiques

(2 797)



(16 841)







Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

28 071



28 871







Rémunération fondée sur des actions

7 213



5 498







Impôt différé

10 478



14 579







Impôt exigible

1 502



1 215







Charges d'intérêts et autres coûts de financement

1 227



1 106







Perte sur la vente d'actifs à long terme

321



497







Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés non désignés

8 183



7 228





Variation du passif des régimes de retraite

1 064



5 676





Impôt sur le résultat payé, montant net

(2 658)



(2 913)





Intérêts payés

(818)



(1 086)





Variation de la provision pour restructuration et autres frais connexes

2 614



(6 913)





Variation de la marge des dérivés

(2 430)



(7 266)





Autres

(913)



3 604





Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(26 154)



(30 087)



Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation



55 008 $

45 437 $ Activités de financement











Dividendes versés



(14 325) $

(12 111) $

Diminution nette de la dette à long terme

(185)



(167)



Exercice d'options sur actions

1 607



42



Rachat d'actions

(81 980)



(11 922)



Paiement des coûts de financement différés

(64)



--



Rachat d'actions propres

(10 000)



(2 701)

Sorties de trésorerie liées aux activités de financement



(104 947) $

(26 859) $ Activités d'investissement









Entrées d'actifs à long terme



(20 255) $

(20 275) $

Acquisitions, moins la trésorerie acquise

(189 917)



--



Produit de la vente d'actifs à long terme

86



344

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement



(210 086) $

(19 931) $ Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie



(260 025) $

(1 353) $ Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période



403 621



292 269

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période



143 596 $

290 916 $



SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 27 avril 2017 à 07:30 et diffusé par :